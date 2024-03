Csütörtökön tovább folytatódott a székesfehérvári Kiskút Tenisz Klubban rendezett Kiskút Open ATP Challenger-torna. A napot a francia Titouan Droguet és a szlovák Jozef Kovalík összecsapása nyitotta, így hamar kiderült az, hogy kivel játszhat Piros Zsombor az elődöntőbe jutásért. A másik pályán eközben a Dominic Thiemet búcsúztató Daniel Michalski a román Cezar Cretu ellen lépett pályára.

A Droguet-Kovalík mérkőzésen mindkét fél jól kezdett, talán a francia játékos könnyebben tudta hozni az adogatásait, ellenfele több pontot veszített, de 5:4-ig tartották egymással a lépést. Ekkor azonban Droguet ritmust váltott, megérezte a kínálkozó lehetőséget, öt pontból négyet megnyert, 15-re elvette a szlovák adogatását, és 6:4-re behúzta a szettet.

A második felvonás hasonlóan kezdődött mint az első, 5:4-ig mindenki hozta az adogatását. Ekkor Kovalík szervájánál Droguet két meccslabdához jutott, de egyiket sem tudta kihasználni, 6:5-nél pedig három meccslabdát hagyott ki fogadóként, így következhetett a tiebreak. A 13. gémben aztán 5-3-ra is vezetett a szlovák, de a francia fordított, 7-5-re behúzta a rövidítést és az összecsapást is 6:4, 7:6 (7-5)-re.

A párhuzamosan zajló találkozó ennél jóval simább volt, Michalski hasonlóan jól játszott mint Thiem ellen és két sima szettben, 6:3, 6:1-re győzte le Cretut.

A folytatásban a Richard Gasquet búcsúztató Tseng C. H. is salakra lépett az olasz Samuel Vincent Ruggeri ellen. A tajvani játékos bár az első szettet 6:2-re elbukta, a másodikat és a harmadikat egyaránt megnyerte, így a mérkőzést is 2:6, 6:2, 6:3-ra.

Végül az utolsó negyeddöntősre is fény derült: a cseh Zdenek Kolár 6:3, 7:5-re verte a francia Manuel Guinardot.

A program pénteken a negyeddöntőkkel folytatódik, Piros Zsombor a francia Titouan Droguet ellen lép pályára 12.00 órától. Amennyiben a magyar teniszező továbbjut a Zdenek Kolár – Franco Agamenone összecsapás győztesével játszhatna a döntőbe jutásért szombaton.

ATP Challenger Tour, Kiskút Open, nyolcaddöntő

Titouan Droguet (francia, 7.) – Jozef Kovalik (szlovák) 6:4, 7:6 (7-5)

Daniel Michalski (lengyel) – Cezar Cretu (román) 6:3, 6:1

Zdenek Kolar (cseh) – Mannuel Guinard (francia) 6:4, 7:5

Tseng C. H. (tajvani) – Samuel Vincent Ruggeri (olasz) 2:6, 6:2, 6:3