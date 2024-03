Három pokolian nehéz mérkőzésen van túl a Puskás Akadémia a labdarúgó NB I-ben. A bajnokság első két harmadában 34 pontot gyűjtő felcsúti együttes a Debreceni VSC otthonában kezdte meg rossz sorozatát, hiába volt több helyzete is egy szerencsétlen góllal 1-0-ra kikapott. Ezután a Diósgyőri VTK otthonában hiába vezetett, egy nagyszerű megoldás után egyenlítettek a miskolciak, így onnan csak egy pontot tudott elhozni Hornyák Zsolt együttese. A legutóbbi fordulóban pedig a Pancho Arénában hiába birtokolta többet, és uralta a játékot a házigazda, az Újpest FC szerzett két gólt és elvitte a három pontot. Ha ezek nem voltak egyszerű összecsapások, akkor a vasárnapi még inkább nem lesz az, hiszen a címvédő Ferencvárosi TC otthonába látogat a Puskás Akadémia.

Az FTC az elmúlt évekhez hasonlóan idén is bejutott valamelyik nemzetközi kupa főtáblájára, ráadásul már második éve, hogy a tavaszt is megérte az együttes. Emellett a bajnokságban is jól állja a sarat, 23 mérkőzésen 51 pontot gyűjtött, és egy bajnokival kevesebbet játszva is vezeti a tabellát egy ponttal megelőzve a második helyezett Paksot. Ami azt illeti a lőtt gólokkal sem áll hadilábon a Fradi, hiszen eddig 61-szer voltak eredményesek a játékosai, és csupán 22-szer kapitulált a védelem – mindkét szám a legjobb az NB I-es mezőnyt figyelembe véve. Fontos kiemelni Varga Barnabást, aki eddig 17 gólnál és két gólpassznál jár. Nem egy alkalommal volt, hogy ő döntött el találkozókat, legutóbb például a Fehérvár FC ellen is az ő duplájával szerezte meg a három pontot a zöld-fehér alakulat. Ráadásul a télen megszerezték a székesfehérváriak remek támadóját, Kenan Kodrót is, aki bár nem a legjobban kezdte ferencvárosi időszakát, de mindenképp nagy erőssége a gárdának.

Az előbb taglalt szép eredmények és számok azonban pont nem a Puskás Akadémia ellen jöttek össze a Ferencvárosnak. Ugyanis a felcsútiak ellen valahogy az idei évben nem megy annyira a címvédőnek. Hornyák Zsolt nagyszerűségéről és a csapat fantasztikus egységéről árulkodik, hogy a felcsútiaknak a nyáron az OTP Bank Liga harmadik fordulójában sikerült elhozniuk a három pontot a Groupama Arénából, majd a visszavágón bár hamar hátrányba kerültek a Pancho Arénában, egy pontot így is sikerült megmenteniük. Egyetlen győzelme van ebben a kiírásban a Fradinak a Puskás Akadémia ellen, méghozzá a Magyar Kupában. Ráadásul az sem akármilyen összecsapáson, hiszen az azóta már a fővárosiakhoz szerződő, jelenleg a Zalaegerszegnél kölcsönben játszó Gruber Zsombor duplázni tudott, így 2-2-es eredmény született a rendes játékidőben, hogy aztán egy idegőrlő, és a végletekig kiélezett hosszabbításban nyerjen Dejan Sztankovics legénysége.

A Puskás Akadémia formája egyáltalán nem biztató, ráadásul a Ferencváros az Európa-konferencialiga búcsú óta még nem veszített mérkőzést. A fővárosiak vendéglátásával eddig 15 alkalommal találkoztak a felek egymással, ebből kilenc alkalommal hazai, két esetben vendég sikerrel zárult az összecsapás öt döntetlen mellett. A felcsútiak először 2017-ben tudtak pontot szerezni a Groupama Arénában, az első győzelemre pedig 2023 márciusáig kellett várni. Ezért is érdemes kiemelni, hogy a két vendégsiker egyaránt az elmúlt öt találkozón született Hornyák Zsolt irányítása alatt. Érdekesség, hogy mindkét esetben más – 2023 márciusában Sztanyiszlav Csercseszov, míg augusztusban már Máté Csaba – irányította a zöld-fehéreket.

Ezt a Ferencváros elleni jó sorozatot szeretné folytatni a hétvégén a Puskás Akadémia, amelynek legutóbbi Groupama Arénában aratott győzelmében Jakub Plsek is kulcsszerepet játszott. A cseh középpályás lapunk kérdésére elmondta, kedden egy edzés keretein belül videóelemzés segítségével elemezték az elmúlt három mérkőzés hibáit, és arról is beszéltek hogyan fejlődhetne tovább a csapat.

– Nagyon motiváltak vagyunk, ez a legnagyobb összecsapás számunkra idényben, hiszen idegenben játszunk a Ferencvárossal. Remélem, hogy fejlődünk a játékban és jó teljesítményt nyújtunk vasárnap – mondta lapunknak Jakub Plsek. Hozzátette, tényleg az egész csapaton érezni azt, hogy meg akarja mutatni magát a Groupama Arénában, extrán motiváltak, és reméli, hogy az elmúlt két idei bajnokihoz hasonlóan most is folytatni tudják a címvédő elleni jó sorozatot. Kiemelte, szeretnének közönségszórakoztató focit játszani, hiszen a Fradi ellen úgy érzi mindig ilyen találkozókat játszanak.

A 30 esztendős futballista kitért arra is, hogy nagyszerű érzéssel töltötte el, hogy pont a Ferencváros ellen sikerült megszereznie első bajnoki találatát a 2023-24-es idényben. Hozzátette, örülne, ha ismét hasonlóan alakulna a párharc, mint 2023 augusztusában.

A Puskás Akadémiának nem lesz egyszerű feladata, nagyon keveset hibázhat az együttes, ha szeretne ponttal, vagy akár pontokkal távozni a Ferencváros otthonából. Ráadásul a felcsútiaknak maximális erőbedobással kell kifutniuk a pályára vasárnap a Groupama Arénában.

Jakub Plsek legutóbbi idegenbeli Ferencváros elleni mérkőzésen szerzett gólját az alábbi videóban tekinthetik meg.