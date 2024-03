Sallai Roland nagyszerű formának örvend a 2023-2024-es idényben. A magyar válogatott szélsője a bajnokságban háromszor, az Európa-ligában négyszer volt eredményes, de a Német Kupában is van gólja. Egyre közelebb áll ahhoz, hogy egy újabb lépcsőfokot ugorjon a karrierjében, amihez a nyári Európa-bajnokság is hozzásegítheti. A német bajnokságról, az Európa-liga menetelésről is beszéltünk vele, de szóba került, hogy mi lehet a magyar válogatott sikerének a titka a németországi Eb-n és, hogy követi-e még nevelőegyüttese, a Puskás Akadémia mérkőzéseit.

Igazi rangadón vannak túl, pontot szereztek a Bayern München ellen, ráadásul kis híján eredményes is volt, de Manuel Neuer előbb bravúrral védett, majd a kapufa nem segített. Milyen gondolatok kavarogtak a fejében az eset után?

– Abban a szituációban kissé bosszantó volt, hogy nem jött össze a gólszerzés, de mivel az akcióból utána betaláltunk, és megszereztük a vezetést ez kompenzálta a rossz érzést. Sokkal fontosabb, hogy eredményesek legyünk, teljesen mindegy, hogy ki juttatja a gólvonalon túlra a labdát. Ráadásul ez is kellett ahhoz, hogy egy pontot otthon tartsunk a Bayern München ellen, ami mindig jó érzés.

A bajnokságban jelenleg a 9. helyen állnak tíz mérkőzéssel a vége előtt. Milyen célokkal várják a hátralévő időszakot?

– Az elmúlt két évhez hasonlóan idén is szeretnénk elérni, hogy jövőre ismét bizonyíthassunk valamelyik európai kupasorozatban. Nem lesz egyszerű dolgunk, nagyon szoros a tabella. A Frankfurt a legutóbbi győzelmével egy kicsit elhúzott, de mi így is mindent megteszünk annak érdekében, hogy odaérjünk. Szerencsére még az Európa-ligában is ott vagyunk, megpróbáljuk a legjobbunkat nyújtani és a legtöbbet kihozni ebből az idényből.

Egyénileg nagyon jól teljesít az idei szezonban.

– Igen, a bajnokságban három, az Európa-ligában négy gólom van és a Német Kupában is eredményes voltam. Szeretném ezt folytatni, a lehető legtöbbször eredményesnek lenni és gólpasszt kiosztani, hogy ezzel segíteni tudjam a Freiburgot abban, hogy minél sikeresebbek legyünk.

Ahogy említette, még mindig ott vannak az Európa-ligában is, ráadásul elévülhetetlen érdemei vannak csapata továbbjutásában. Hogy gondol vissza a Lens elleni második mérkőzésre?

– Már a félidőben arról beszéltünk, hogy benne van a meccsben az, hogy szerzünk egy gólt és kiegyenlítünk. A második játékrészben aztán nagyot játszottunk, benyomtuk a Lens-t a kapujuk elé, jött a szépítő, majd az egyenlítőgól. Az már csak hab a tortán, hogy ezeket a találatokat én szereztem, ha ez nem így történik akkor is nagyon boldog lettem volna. A hosszabbításban aztán rúgtunk még egyet, megnyertük a párharcot, és továbbjutottunk.

A következő körben ismerős ellenfél jön, hiszen a csoportkörben már találkoztak a West Hammel. Örültek a sorsolásnak?

– Személy szerint én örültem nagyon annak, hogy az angolokat kaptuk, hiszen a két csoportmeccsen rengeteg tapasztalatot szereztünk. Láttuk, hogy egyénileg és csapatként is nagyszerű klubról van szó, tudjuk mire képesek. Sajnos meg is tapasztaltuk ezeket, hiszen mindkét találkozót elbuktuk ellenük, de itt az idő a revansra, itthon játszunk, mindent bele kell adnunk és azt gondolom, hogy lehet keresnivalónk ellenük.

Mi lehet a siker titka, mit tanultak az őszi mérkőzésekből?

– A hátul elkövetett hibákat mindenképp el kell kerüljünk, hiszen egy-két könnyű gólt adtunk nekik ősszel. A másik fontos dolog, hogy kompaktak legyünk, elől klasszis játékosaik vannak, akiknek nem kell túl sok hely ahhoz, hogy eredményesek legyenek. Ezekre kell nagyon figyelnünk, ha pedig helyzeteink adódnak, akkor azokat a legjobb százalékban ki kell használnunk.

Fél szemmel már az Európa-bajnokságra is készülni kell, ahol ismét megkaptuk Németországot, reméljük Neuer ott nem véd olyanokat mint a hétvégi bajnokin. A sorsolás után mit szóltak a német csapattársak?

– Védhet ilyeneket, csak ne ellenünk – neveti el magát Sallai. – Beszéltünk róla a csapattársakkal, az elmúlt időszakban nagyon gyakorivá vált, hogy összekerülünk, akár a Nemzetek Ligájában vagy épp a legutóbbi Eb-n. Azt gondolom, hogy most egy kicsit hullámvölgyben van a német csapat, amit remélem, hogy ki tudunk használni, és sikeresek tudunk lenni ellenük. Az elmúlt három-négy mérkőzés elég jól sikerült ellenük, ezt a szériát szeretnénk tovább folytatni.

Ez lesz a második Európa-bajnoksága, amin ott lehet. Milyen érzés a legjobbak közt képviselni a hazáját?

– Válogatott címeres mezt felvenni már önmagában egy hatalmas dolog, az meg, hogy ki tudtunk jutni az Eb-re most már zsinórban harmadszor szintén egy óriási tény, ami a magyar focinak is jót tesz. Azt mondom joggal lehet mindenki büszke erre. Szeretnénk a saját focinkat játszani, amit eddig is. Egy nagyon hosszú úton vagyunk túl, ami sikeresen alakult, ezt szeretnénk folytatni. Úgy érzem van keresnivalónk a csoportban, s bár igaz, hogy névre nem egy halálcsoportról beszélünk, de nagyon kellemetlen és nehéz ellenfelekkel nézünk majd farkasszemet. A célunk, hogy továbbjussunk, egyénileg pedig szeretném a legjobb teljesítményemet nyújtani, hogy ezzel segíthessem a csapatot.

Mi lehet a siker titka?

– Talán ugyanaz az egység, amit eddig bemutattunk a mérkőzéseken. Hogyha ezt tudjuk tartani, akkor ehhez eredmény is fog társulni.

Nagyszerű idényt fut, talán kijelenthetjük, hogy egyre inkább a küszöbön a szintugrás. Hol képzeli el a jövőjét?

– Nem szoktam nagyon messzire tervezni, viszont úgy gondolom, hogy mindenki sejti, és talán várja is, hogy meglépjem a következő lépcsőfokot a karrieremben. Az, hogy ez merre lesz még nem tudom, viszont ezt tudnám kiemelni közeljövőbeli célomnak. Nyitott vagyok mindenre, de a legfontosabb az, hogy egy szinttel feljebb tudjak lépni.

A történet a Puskás Akadémián kezdődött.

– Pontosan, 12 éves lehettem amikor megérkeztem. Elmondhatom, minden adott ahhoz, hogy az ember profivá váljon. A közeg, az infrastruktúra, a pályák, a regenerációs eszközök is remek, sorolhatnám még a dolgokat, de tényleg mindenből a legprofibbat nyújtják. Rengeteget segítettek abban, hogy profivá tudjak válni, persze ehhez én is kellettem, hiszen szerettem volna nagyon eljutni erre a szintre, rengeteg áldozatot hoztam ezért, de úgy gondolom, hogy a lehető legjobb helyen nevelkedhettem. Mindig hálás leszek az Akadémiának.

Sallai Roland (kékben) már a Puskás Akadémiánál is megmutatta mennyire tehetséges

Fotó: Földi Imre / NS, archív

Ha teheti visszalátogat Felcsútra?

– Bár az időbeosztásom elég sűrű, de ha van időm akkor természetesen meglátogatom őket. Rengeteg jó élményem van ott, onnan indult a karrierem, úgyhogy nagyon szép emlékkel gondolok mindig az Akadémiára.

Mennyire követi nyomon az NB I-es csapat sorsát?

– Ha van időm akkor mindig leülök és megnézem a Puskás Akadémia meccseit. Örülök, hogy az elmúlt időszakban eléggé sikeresek voltak. Remélem, hogy a jövőben is meg tudják ezt tartani, vagy akár még sikeresebbek lesznek. Bízom emellett abban is, hogy minél több fiatal akadémista kapja meg a lehetőséget és bizonyít az NB I-ben.

Van olyan személy akivel a mai napig tartja a kapcsolatot?

– Vincze Istvánnal a mai napig szoktunk néha-néha érdeklődni egymás hogyléte felől. Ő még az U17-ben volt az edzőm, amikor megnyertük a bajnokságot és már akkor is egy jó kapcsolat alakult ki vele. Mellette van még egy-két játékos akikkel néha szoktam beszélni.

Mit tanácsolna azoknak a fiataloknak akik a következő generációt képviselik?

– Álmodjanak nagyot, a lehető legnagyobbat. Soha ne veszítsék el a fókuszt, dolgozzanak keményen azért, hogy ez az álom valóra válhasson. Maradjanak alázatosak, mindennap próbálják meg legyőzni a tegnapi önmagukat, és legyenek minden nap jobbak.