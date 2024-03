MÁV Előre Foxconn – FATUM-Nyíregyháza 3:1 (25,-26, 20, 18)

Székesfehérvár, 274 néző

Vezette: Mezőffy Zsolt, Árpás Krisztina

MÁV Előre Foxconn: Andersson Isa 5, Matos 12, Király-Tálas 3, Vacsi 12, Pallag 12, Dvoracek 27. Csere: Kovács E., Tóth J. (liberók), Markovic, Michalewicz 7, Szabó Lilianna. Vezetőedző: Lukasz Przybylak

FATUM Nyíregyháza: Kocic 27, Galvao 2, Földi 2, Jeremics 8, Antivero 12, Nagy S. 4. Csere: Tóth F. (Liberó), Carabali 6, Farkas G., Szabó Lili 1. Vezetőedző: Adrian Chylinski

Négy rettentően kemény csata után jutottak el idáig a felek, és itt már nem lehetett taktikázni, úgy kellett ebbe az ötödik meccsbe beleállni, hogy mindent meg kellett tenni a túlélésért!

A tét nagysága úgy tűnt nem nyomja rá bélyegét a játékra, viszonylag hosszú és látványos labdamenetekkel, váltott szervákkal, fej-fej mellett érték el pontjaikat a csapatok. Egészen 9-ig tartott ez az állapot, ezután Massiel Matos Duran labdája ért talaj, és először vezetett kettővel a házigazda, 11:9. 12-nél érte utol őket a FATUM, majd a folytatásban megint nem tudtak elszakadni egymástól. A Nyíregyháza próbált ugyan többször meglépni, ez 20:22-nél sikerült, de az első játszma labdájukat mentették, majd fordítottak a kék-fehérek, és nyerték a szettet.

Szorosan indult a második etap is, hasonló forgatókönnyvel, mint az előző. Hol itt, hol ott volt a szerva, a fehérváriak akarása példaértékkel bírt, bár ellenfelük legalább akkorát küzdött. A játékrész közepéhez közelítve szinte semmi nem változott. Király-Tálas Zsuzsanna „forintos” labdákkal tömte társait, és Pallag Ágnes is bizonyította tudását. Majd megtorpantak, és zsinórban öt pontot szerzett a nyírségi gárda, és ezzel jelentősen fordított az álláson, 14:19. Innen kapaszkodott vissza a Loki, és 20-nál egalizált. A 35 perces, gyilkos szettet végül egy eléggé vitatható ponttal a vendégek nyerték.

Jobban indította ugyan a harmadik felvonást a MÁV, de gyorsan, 4-nél behozta őket riválisuk. Ezt követően valamivel jobban kapta el a fonalat a látogató, futottak az eredmény után Lukasz Przybylak tanítványai, és többször egyenlítettek. A szett közepén meglódult a FATUM, egymás után három pontot gyűjtött, és ezt sziszifuszi munkával dolgozták le Pallagék, akik átvették a vezetést, amelyet már nem eresztettek ki a kezükből a végéig.

A negyedik játszma elején 6:2-re elhúzott a Loki, és több-kevesebb sikerrel próbálta tartani a távolságot a folytatásban is. 16:9-nél nagyon úgy nézett ki, hogy lélekben feladta a FATUM, egyre magabiztosabb lett a fehérvári együttes, amely kúszott-mászott, és megnyerte a párharcot.

Az egységesebb és összeszedettebb csapat jutott tovább!