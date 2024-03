A MÁV Előre Foxconn nem első alkalommal fut össze a férfi röplabda Extraliga rájátszásának negyeddöntőjében a Kecskeméti RC-vel, ugyanis a tavalyi idényben is egymással küzdött a két csapat. Akkor a székesfehérváriak örülhettek, három találkozóval lezárták a párharc kérdéseit, az előjelek alapján pedig most is bizakodhatnak Redjo Kociék.

A Kecskemét egy fokozattal jobban kezdett, 9-8-ig végig vezetett, ekkor azonban egy 3-0-s szakasszal már a MÁV Előre ragadta kezébe az előnyt. A folytatásban ezt sikerült megtartani, de 15-15-nél egyenlítettek a vendégek, majd fordítottak is, 19-17-nél pedig kettővel is vezettek. A házigazda azonban nem adta fel és zsinórban hat pontot szerezve öt szettlabdához jutott, amelyből a másodikat ki is használta, 25-20.

A második játszma aztán nem tartogatott magában kérdéseket, a Kecskeméti RC a játékrész derekán tudott csak vezetni, azonban 16-16-nál egyenlített a MÁV Előre, amely végül ezt a szettet is behúzta, 25-20.

A harmadik felvonásban úgy tűnt, hogy lezárja a mérkőzést a székesfehérvári együttes, de a Kecskeméti RC megemberelte magát. A vendégek 13-9-nél néggyel is vezettek, ez az előny pedig elég volt ahhoz, hogy végül szépítsenek, 20-25.

A negyedik szett aztán ismét a kecskemétiek aktív és jó játékával kezdődött, 12-7-nél öttel is vezettek. Kociék ekkor összekapták magukat, megkezdték a felzárkózást, 13-13-nál pedig már egyenlő volt az állás. Szép fokozatosan építette fel magát ismét a MÁV Előre, amely aztán ezt a játékrészt is behúzta és lezárta a találkozót, 25-20.

– Ez az eredmény nagyon fontos volt számunkra. Tudjuk, hogy a rájátszás első mérkőzései mindig nehezebbek. A fiúk jelesre vizsgáztak küzdeni tudásból, így sikeresen zártuk az összecsapást. Ez az első lépés a közös cél elérése felé – nyilatkozta a találkozó után Omar Pelillo, a MÁV Előre Foxconn vezetőedzője, aki így magabiztos sikerrel debütált a székesfehérváriak kispadján.

A MÁV Előre Foxconn így előnyből várhatja a március 19-én 19.30 órakor kezdődő második összecsapást, amelyet Kecskeméten játszanak a felek.

MÁV Előre Foxconn – Kecskeméti RC 3-1 (-20, -20, 20, -20)

Székesfehérvár, VOK Sportcsarnok, 103 néző, Vezette: Mezőffy, Barabás

MÁV Előre Foxconn: Ambrus 9, Eke 7, Koci 27, Pesti 15, Janke 5, Dileo 2. Csere: Takács (liberó), Szentesi (liberó), Szabó 5, Boa 4, Tomanóczy 1, Péter, Fazekas, Sebestyén. Vezetőedző: Omar Pelillo.

Kecskeméti RC: Boldizsár 8, Gacs 4, Török S. 3, Farkas 12, Kecskeméti 13, Varga 13. Csere: Bogdán (liberó), Török Zs. (liberó), Balla, Mócza, Lakatos, Dinnyés, Nagy. Vezetőedző: Deák Márk.