Majdnem két percet kellett várni az első gólra, Kardos Dominika talált be, majd nem sokkal később jött rá a válasz, Bouloukbachi egalizált emberelőnyben. Kardos elemében volt, megint ő juttatta vezetéshez az újvárosiakat, Chiappini révén ismét döntetlen állt az eredményjelzőn, ám Szabónak és Kardosnak hála két gólra hízott a hazaiak előnye, 4-2. A második negyed első felében háromszor is betaláltak a franciák, így már 5-4-re ők vezettek, Garda büntetőből egyenlített, ám a félidő utolsó szava Dauleé volt, 5-6.

A fordulást követően fontos lett volna, hogy ne húzzon el a Mulhouse kettővel, sajnos Coutinho ezt máshogy gondolta, és fórból visszaállította a kétgólos differenciát, 5-7. Garda, valamint a túloldalon Chiappini is eredményes volt, ám ezt követően beindult a dunaújvárosi gépezet, Horváth, Garda és Sümegi vezérletével az utolsó nyolc percnek 10-9-es állásról indultak neki a felek, a nyolc gólt hozó negyedet 5-3-ra nyerte a DFVE.

A Fejér vármegyeiek szempontjából lényeges volt, hogy a negyedik játékrészben ők találjanak be először, ez sikerült is, Garda büntetőből célzott pontosan, 11-9. Chiappini zárkóztatta övéit, de Szabó visszaállította a kétgólos különbséget, végül 13-11-re nyert a Dunaújváros. Vad Lajos együttese ugyan már nem juthat be a négyes döntőbe, hazai medencében szép győzelmet aratott.

DFVE – Mulhouse 13-11 (4-2, 1-4, 5-3, 3-2)

DFVE: Maczkó - Garda 4, Kardos D. 4, Mahieu, Szabó 3, Dobi, Jonkl. Csere: Eikel (kapus), Horváth 1, Pál, Sümegi 1, Somogyvári, Kardos L. Vezetőedző: Vad Lajos.

Mulhouse: Hedges - Battu, Daule 1, Dhalluin 1, Coutinho 2, Guillet 1, Chiappini 4. Csere: Bouloukbachi 2, Andres, Raspo, Menakerman, Heurtaux, Edgerton. Vezetőedző: Maxim Kordonskiy.