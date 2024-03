– A város számára minden sport fontos, ezért lényeges, hogy legyenek olyan közösségek, és olyan helyszínek, helyek, ahol az adott sportágakhoz lehet csatlakozni, azokat magas színvonalon űzni lehet – kezdte gondolatait lapunk kérdésére Cser-Palkovics András, Székesfehérvár város polgármestere. Hozzátette, talán ilyen erősségű mezőny még nem volt itt Székesfehérváron, abszolút magasan kvalifikált játékosok játszanak a főtáblán, de már a ma, vasárnap kezdődött selejtezőkben is fantasztikus teniszt lehet látni.

Már most is fantasztikus teniszt lehet itt látni, érdemes a héten kilátogatni a Kiskút Tenisz Klubba!

– mondta Cser-Palkovics András.

Polgármester úr arról is beszélt, hogy a városnak minden szempontból jót tesz egy ilyen verseny. – A sport szépségét is megnézhetik az emberek, a világ egyik legnépszerűbb sportja a tenisz. Emellett ilyenkor itt vannak a játékosok, az edzői teamek, a versenybírók szóval turisztikai, idegenforgalmi jelentősége is van a versenynek. Ki kell emelnem a gyerekeket, hiszen azok a kisfiúk, kislányok akik teniszeznek fantasztikus játékosokat láthatnak testközelből, hiszen labdaszedőként is tevékenykednek, megízlelhetik, hogy milyen egy ilyen torna. Ez mindenkinek nagyszerű.

– Köszönöm a Kiskútnak, Viszló Csabáéknak, hogy felépítették ezt a létesítményt és helyet adnak egy-egy ilyen versenynek. Mellettük természetesen köszönöm a Magyar Tenisz Szövetségnek, és a versenyt támogató Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságának is – folytatta a polgármester.

Bízom benne, hogy a következő években mind női, mind férfi tornákat tudunk rendezni részben itt a Kiskúton, részben a Kiskúttal együttműködve, akár majd az új Alba Arénában is.

Cser-Palkovics András azt is elárulta, hogy milyen köze van a teniszhez.

– Gyerekkorom óta teniszezem, az egyik leggyönyörűbb játék ez. Mind űzni és nézni is szeretem. A kedvencem, Roger Federer nemrég vonult vissza, de a családban van Novak Djokovics és Rafael Nadal szurkoló is. Nagyon örülünk viszont annak is, hogy vannak olyan magyar teniszezők mind a férfi és női mezőnyben is, akikért szoríthatunk. Például most az elmúlt napokban Indian Wells-ben remeklő Marozsán Fábián is, ez önmagában is népszerűsíti a teniszt Magyarországon. Persze a tenisz nagyon drága dolog, főleg az, hogy eljussanak a felnőtt mezőnyig. Ez rengeteg áldozatot, erőfeszítést követel a szülőktől, edzőktől, a kluboktól és persze maguktól a fiataloktól is. Ezért is fontos, hogy minél többen támogassák őket. Köszönöm mindenkinek aki ezt a gyönyörű sportágat segíti és támogatja itthon, Magyarországon is – zárta gondolatait Cser-Palkovics András.