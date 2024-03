Dominic Thiem és Richard Gasquet is itt lesz Székesfehérváron, a Kiskút TK-ban rendezett ATP Challenger-tornán, mellettük pedig a világranglista jelenleg 11. helyén álló Stefanos Tsitsipas testvére, Petros Tsitsipas is nevezett. A görög nem először jár majd Székesfehérváron, a tavalyi versenyen is részt vett, akkor a svéd Filip Bergevivel az oldalán, akivel az elődöntőig jutottak.

Petros Tsitsipas az idei évben Bart Stevens-szel indul majd el a Kiskút Open páros számában, a torna harmadik kiemeltjeként.