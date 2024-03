Nem bravúrra készültek, de szoros találkozón akarták megnehezíteni a két Bajnokok Ligája-találkozó között Dunaújvárosba látogató Debreceni VSC dolgát a DKKA lányai.

Nem is kezdett rosszul a Kohász, Wéninger három vendégpróbálkozást is hárított, míg támadásban kétszer is betalált a jobb szélről Arany Rebeka. A fiatal szélső mellé Paróczy is csatlakozott a gólgyártásban, így a Loki csak a hatodik percben lőtte első gólját, szépített a vendég, 4-1. Aztán megrázta magát a bajnokságban harmadik helyen vitézkedő DVSC, a 9. percben már 5-5 volt az állás, miután támadásban bizonytalanná vált a Kohász, Planéta Szimonetta pedig kedvére dobálta a gólokat. A félidő derekán Sztanó Kincső is bemutatkozott az NB I-ben, s mellé érkeztek a fiatal társak, a Dunaújváros edzői bátran nyúltak az ifjakhoz, erősítve őket a közelgő kihívásokra, a NEKA és a Békéscsaba elleni meccsekre. A 14. percben fordított a Debrecen, a korábban Újvárosban kézilabdázó Grosch Vivien talált a kapuba, 6-7. Töpfner Alexandra biztos kézzel dobálta hétmétereseket, ellépett a DVSC a 20. percre, 7-13. A szünetig hátralevő tíz percben tartotta a differenciát a Kohász.

Fordulás után Trawczynska és Arany még válaszoltak a vendégek találataira, azonban ezt követően már szinte egy csapat volt csak csupán a pályán. Forgatta együttesét a hazai edzőpáros, Virág Roland és Paic Róbert, de nem tudtak folyamatos játékot kialakítani, a DVSC pedig könnyű gólokkal növelte előnyét. A 39. percben Füzi-Tóvizi tette közé a tízet, majd tovább robogott a Loki. Amikor a rutint képviselő Szalai Babett is beszállt, kacérkodott a DKKA a tízen belülre kerülésre, de a DVSC megint feljebb kapcsolt. Aztán a hajrá előtt nyolcra kapaszkodott a Kohász, de nem lehetett megszorongatni a debrecenieket.



Dunaújvárosi KKA – DVSC Schaeffler

28-38 (12-18)

Dunaújváros, 200 néző. Vezette: Sándor Gy., Szabó B.

DKKA: Wéninger – Sallai 3, Borgyos 2, Szalai 1, Paróczy 8/2, Trawczynska 1/1, Arany 4/1. Csere: Oguntoye (kapus), Bouti 1, Horváth A. 2, Török, Moreno 1, Sztanó, Lakatos 1, Gajdos 1, Nick 3/1. Vezetőedző: Paic Róbert

DVSC: Bartulovic 2 – Vámos M., Grosch 3, Kácsor 7, Haggerty 3,Planéta 2, Töpfner 8/6. Csere: Gabriel, Csernyánszki 1, Füzi-Tóvizi 4, Jovovity 1, Petrus 1, Szabó N. 2, Kelemen 2, Hornyák 1, Johansson 1. Vezetőedző: Szilágyi Zoltán

Kiállítások: 10 ill. 8 perc

Hétméteresek: 6/5 ill. 7/6