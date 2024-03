- Nagyon fontos három pontot szereztünk! Három vereség után, 0-8-as gólaránnyal érkeztünk a mai mérkőzésre, de az én álláspontom az: ha erős csapat vagy, vissza tudsz jönni egy ilyen rosszabb időszak után, ha gyenge csapat, akkor nem - értékelt a találkozót követő sajtótájékoztatón a Fehérvár FC vezetőedzője, Bartosz Grzelak. - Sokszor beszéltem már arról, hogy milyen erős az egység a csapatunkon belül, de tudtuk jól, hogy nagyon nehéz meccs vár ránk Kecskeméten. Figyelnünk kellett a hosszú labdákra és a második labdákra, de harcoltak a fiúk. A meccs előtt az öltözőben megbeszéltük, hogy ma az másodlagos, hogy néz ki a játékunk, a lényeg a győzelem. Megfogadtuk, hogy mindent beleadunk, és sikerült!

A Vidi kapusa, Tóth Balázs Kecskeméten is válogatott formában védett. Fiola Attila pedig hosszú kihagyás után tért vissza a pályára.

- Tóth Balázs bizonyítja, hogy a kemény munka kifizetődik. Nagyon kemény munkát látok tőle az edzéseken, és a mérkőzéseken is remek teljesítményt nyújtott. Tisztában vagyok vele, hogy Marco Rossi kapuskülönítményében mekkora a harc a csapatba kerülésért, számos jó magyar kapus van. Örültem, hogy meghívót kapott. Előfordul, hogy a fiatal játékosok elveszítik a koncentrációt mérkőzés közben. Balázs nem ilyen, maximálisan koncentrál a végéig és nagyon keményen dolgozik, Kiváló sportember - beszélt a kapusról a svéd tréner. - Fiola Attila nagyon tapasztalt játékos. Mikor Spandler Csabát le kellett cserélnem, hálát adtam Istennek, hogy Fiola ott van a padon és be tudom őt küldeni. Október óta az első mérkőzését játszotta, de úgy játszott, mintha rendszeresen meccsterhelést kapott volna az elmúlt időszakban. Rémálomszerű hónapok vannak mögötte, két sérülése is volt, sokat jelent, hogy visszakerült a csapatba.

Bartosz Grzelak magyar kokárdát viselt a szíve felett a KTE elleni találkozón. A sajtótájékoztatón arról is beszélt, miért.

- Én vendég vagyok ebben az országban. Azt gondolom, hogy tiszteletet kell mutatnom a magyarok felé. Tegnap Tihanyban voltam, megittam egy kávét, körbenéztem a csodálatos Balaton-parton, s arra gondoltam, hogy milyen gyönyörű ország ez, milyen kedves mindenki hozzám. Értem már a kérdéseket, de még nem tudok magyarul nyilatkozni. Azonban mindent megteszek annak érdekében, hogy kifejezzem a tiszteletemet a magyar emberek és az ország felé.