Szombaton egy korszak lezárult rengeteg szurkoló, valamint a fehérvári és a magyar jégkorong történetében. Utoljára rendeztek osztrák bajnoki mérkőzést az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokban. Sajnos a csarnokhoz köthető utolsó emlék keserűre sikerült, hiszen a Pustertal Wölfe elleni negyeddöntős párharc mindent eldöntő hetedik mérkőzésén az olaszok nyertek.

A lefújás után jó néhány szurkoló meredten nézett maga elé, peregtek le az emlékek a szemek előtt, valakinek ez lehet csak néhány évet jelent, de olyan is akadt, aki a pálya megnyitásán, 1977. november 6-án is a helyszínen volt. Személy szerint engem 2012 tájékán szippantott be a jégkorong, pedig csak a kíváncsiság hajtotta a sportszerető lelkem, de egy Ljubljana elleni playoffs párharcra kilátogattunk a nagynénémmel. Emlékszem, viszonylag szkeptikusan közeledtem a csarnok felé, hiszen addig a jégkorongról nem sokat tudtam, néhány név, a szapporói csoda természetesen megvolt a fejemben.

Aztán elkezdődött, bedobták a pakkot, a palánk mellől a sarokban figyeltem az eseményeket, jó néhány percig a korongot sem láttam, de aztán egyre jobban lekövettem a történéseket. A hangulattól pedig kirázott a hideg, nem volt kérdés, a következő meccsen is ott volt a helyünk. Olyannyira megfogott a jégkorong minket, hogy a következő idényben nem volt kérdés, bérletet vásároltunk. A jégcsarnok volt az a hely, ahová szerintem sokadmagammal együtt kicsit elbújtam a hétköznapok problémai elől. Az volt az a bő két óra, ahol nem filóztam a másnapi dolgozaton, a leckén, vagy a jegyeken. A hoki menekvést jelentett életem legnehezebb időszakában is, egy menedék volt, ami rengeteg örömöt okozott az évek során.

Aztán sportújságíró lettem, de a rajongás megmaradt, bár átalakult kissé, de talán még magasabb szintre emelkedett. Az elmúlt 12 évből rengeteg emlék beugrik, Kovács Csaba meg nem adott gólja a Ljubljana ellen, Frank Banham bombát, vagy a piruett után szerzett találata, a két évvel ezelőtti döntőig menetelés, vagy akár az idei szezon, ahol kijelenthetjük, élcsapattá vált a Hydro Fehérvár AV19.

Most egy korszak véget ért minden fehérvári hokiszurkoló életében, a szép emlékek és élmények velünk maradnak, a következő szezontól pedig jön valami új. A Raktár utcai pillanatok meg már csak a gyermekeinknek elmesélt történekkel élnek majd tovább.