Magosi Bálint fogalmazott úgy a negyeddöntő párharcának hatodik felvonása előtt, hogy „le kell nyelni a békát, aztán menni kell, mint az állat”. Utalt arra, hogy mindent meg kell tenni a cél érdekében, akár idegenben is le kell győzni a Pustertal Wölfét. Nem is kezdett rosszul a Volán, valóban ment előre rendületlenül, éppen Magosi lövését kellett először hárítania Smith-kapusnak. Ezután Hári is veszélyeztetett egy harmadban tartott koronggal. Azonban Olivier Roy-nak is egyre több dolga akadt, egy elvesztett korongot vittek be a harmadba a dél-tiroliak, Akeson rövidre tartó lövését blokkolta a fehérvári kapus. A 8. percben azonban már tehetetlen volt. Stanton kékvonalról megeresztett lökete irányt változtatott, a bal oldalon érkező Alex Petan pedig nem teketóriázott sokat a lecsorgóval, fonákkal tette fel egyből a vas alá éles szögből, 1-0. Szinte azonnal, másfél perccel később meglőtte a másodikat is a Pustertal, vagy olaszosan Val Pusteria. Kemény belépővel kényszerítettek egy Volán-védőt arra, hogy vaktában csúsztassa fel a korongot, a pakk pedig úgy találta meg Arvin Atwalt, hogy Roy-val szemben három hazai hokis állt, fehérvári őrző nélkül. Atwal nem passzolt, kilőtte a jobb alsót, 2-0. Szépíthetett volna ezután a Volán, de Phillips lövését védte Smith, majd Nilsson távoli kísérletébe piszkált bele McGauley, a pakk a jobb kapuvasat érintette. A harmad végén emberfórját sem tudta gólra váltani a Fehérvár, a Pustertal magabiztosan, frissen hokizott.

Forrás: Pustertal Wölfe



A középső periódus elején Magosi passzolt remek ütemben a jobbján érkező Kuraltnak, a felső sarok felé tartó lövését a ketrec fölé tolta Smith. Ezután újra a hazaiak riogattak. Sőt, a 25. percben az exfehérvári Petan elintézte a Volánt. Egy saját harmadban eladott koronggal játszottak sakk-mattig a dél-tiroliak, Petan a kapus előtt elhúzva a pakkot tette fel ismét fonákkal, 3-0. A fehérváriak aztán két emberhátrányt is kivédekeztek, nyomott a Pustertal, a Volán pedig fáradt gőzt pöfögve tolta a buszt a ketrec elé. Aztán a 34. percben mégis berobbant a gépezet, Hári távoli húzása lecsorgott a kapusról, Magosi Bálint eszmélt gyorsan, s a kapuba pofozta a korongot, 3-1. A harmad utolsó perceiben beszorította ellenfelét a Volán, de Smith minden pakkra rávetődött.

Feszült volt a hangulat

Forrás: Pustertal Wölfe



A záró játékrészben kepesztett a Volán, McGauley ziccerét bal mamuttal védte Smith. A 49. percben aztán egy erőszakos korongszerzés nyomán Magosi tolta a korongot az érkező Stipsicz Bence elé, a védő a kékvonal közeléből lőtt a hálóba, 3-2. Fórban játszhatott a kék-fehér egylet az 52. perctől, robogott előre, sőt, Fournier távolról a bal kapuvasat is megcsörgette. Oliver Roy aztán meccsben tartotta a fehérváriakat, Sill és Deluca lövéseit is bravúrral védte. Három és fél perccel a vége előtt emberelőnyt kapott a brunecki gárda, és Richard Schofield gyorsan le is zárta a meccset. Bartalist faképnél hagyva egy pimasz csel után Roy lábai között csúsztatott a ketrecbe, 4-2. Az utolsó két percben a Volán hokizott fórban, s Hári a keresztvasat trafálta telibe. A Pustertal nyert, s kiegyenlítette a párharcot. Szombaton dől el, ki jut az elődöntőbe.

JEGYZŐKÖNYV

Pustertal Wölfe – Hydro Fehérvár AV19 4-2 (2-0, 1-1, 1-1)

Bruneck, 3104 néző. Vezette: Sternat, Zrnic (Mantovani, Zgonc)

Pustertal Wölfe: Smith – Stanton (1), Messner, Morley, Schofield 1(ee), Akeson – Kasastul, Ege, Andergassen (1), Frycklund, Petan 2 – Glira, Atwal 1 (1), Deluca, Sill, Mantinger – Althuber, Öhler, Catenacci (1), Berger, Hasler. Vezetőedző: Kasper Vuorinen

FAV19: Roy – Fournier, Campbell, Magosi 1(1), Hári (1), Kuralt – Stipsicz 1, Nilsson, Leavens, McGauley, Laberge – Robertson, Phillips, Atkinson, Bartalis, Mihály Á. – Kiss R., Ambrus Cs., Ambrus G., Németh K., Terbócs. Vezetőedző: Kiss Dávid

Kiállítások: 8 ill. 8 perc

Kapura lövések: 39-26

A párharc összesített állása: 3-3