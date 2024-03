Vasárnap Székesfehérváron kezdődött el a párharc, jól kezdett a Volán, de aztán a harmadik harmadnak 2-1-es olasz vezetéssel fordultak a felek. Ezt követően először egyenlített a Fehérvár, majd a hosszabbítás harmadik percében Kuralt révén sikerült megszerezni a győztes gólt is. Másnap, hétfőn kicsit hasonló, de mégis sok mindenben más találkozót játszottak a felek. Ezúttal a Pustertal szerezte meg a vezetést, és bár Kuralt góljával a második játékrészben sikerült egyenlíteni, a záró etapnak ezúttal is olasz előnnyel vágtak neki a csapatok. Ment előre a Volán rendületlenül, emberhátrányban Hári egalizált, a végén egy öt a hármat is kihagytak a kék-fehérek, ám a szimpla fór legvégén, 3.7 másodperccel a rendes játékidő lejárta előtt érkezett Campbell és bevágta a győztes találatot.

– A hazai csapat olyan jó volt, mint vasárnap, mi azonban nem, valamiért nem bántunk okosan a koronggal, emiatt pedig sokat kellett védekeznünk. Ilyenkor fáradt és frusztrált leszel egy idő után, rengeteg érzelem szabadul fel, amit kontrollálnod kell. A végén sajnos nem sok esélyünk volt a harmadik gól megszerzésére, és talán nem is érdemeltük meg. A rájátszásban nem számít hogyan nyersz, vagy vesztesz, csak a végeredmény fontos. Most kicsit fel kell töltődnünk, fel kell készülnünk a hazai meccsre – mondta a vendégek mestere, Kasper Vuorinen a lefújást követően.

– Nagyon szoros, igazi playoffs-mérkőzés volt. Tegnap mi szereztük meg gyorsan a vezetést, ma ők. Teljesen más úgy játszani, amikor tudod, futnod kell az eredmény után és égetően fontos megszerezni az az első gólt, ami majd meghozza az önbizalmad. Végül is kitartottunk, voltak lehetőségeink, de betalálni nem tudtunk az egész első harmad során. Aztán a másodikra úgy jöttünk ki, ahogy kell, és azt hiszem, elég gyorsan sikerült is egyenlítenünk. Ott úgy érzem, el is kaptuk a fonalat, nyomtunk folyamatosan, azt kezdtem érezni, hogy az ellenfél fárad mi pedig kezdünk belejönni a mérkőzésbe. Aztán a semmiből, sorozatos hibák miatt az ellenfélnek odaadtuk a korongot, ők pedig gyorsan meg is szerezték ismét a vezetést. Ilyenkor minden, mint a kártyavár összedől, utána futnunk kellett az eredmény után. De mint ebben a szezonban sokszor, ez a csapat megmutatta azt az oldalát, hogy hátrányból is fel lehet állni. Egyszerűbb lett volna a dolgunk, ha az emberelőnyünk ma egy kicsit élesebb, de azért amikor kellett, három másodperccel a vége előtt begyötörték azt a fontos gólt. Az emberhátrányunk nagyon jó volt, tudjuk, hogy a Pustertalnak erős a fórja, azonban még gólt is tudtunk szerezni hátrányban. Az nagy fordulópont volt, újra elhittük, hogy meglehet. Az utolsó három perc, amikor öt a három ellen is játszottunk, az az elején nem nézett ki jól, aztán végül csak belőttük. A játék nem mindig volt jó, de soha nem adtuk fel, és 2-0-ra vezetünk a szériában. Azt hiszem, egy rossz szót sem szólhat senki sem, hogy ha kell, én majd megteszem nekik, de le a kalappal a srácok előtt, csapatként megint végigvittük ezt – nyilatkozta Kiss Dávid, a Hydo Fehérvár AV19 vezetőedzője.

Folytatás csütörtökön és pénteken Olaszországban.