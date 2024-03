A Vidi női együttese három tavaszi bajnokiján 12 gólt kapott, és egyet sem lőtt. Nehéz helyzetben van a Fehérvár FC, melyből kiutat csak az jelenthet, ha elkapja az anyagi gondokkal küszködő Haladást.

Romanoczki Kármen, Kántor Krisztina és Tóth Alexandra felépültek sérüléseikből, hadra foghatóak.

– Tudjuk, hogy milyen fontos mérkőzés lesz ez számunkra. Egyre kevesebb forduló van vissza a bajnokságból, muszáj pontot, sőt, pontokat szereznünk – jelentette ki Szabó Bernadett, a fehérváriak középpályása. – A szegedi 6-0-s vereség után nagyon megingott a csapat, rossz eredményt értünk el, nem erre számítottunk. Magunk alatt voltunk. A Puskás Akadémia jobb játékerőt képviselő csapat, s ugyan 5-0-ra kikaptunk, de nem volt annyira rossz a játékunk. Volt egy rövidzárlatunk, de voltak olyan dolgaink, amelyekből tudunk építkezni, és át kell mentenünk a Haladás elleni meccsre is. Erőt kell merítenünk ezekből, mert ha nem, akkor nem marad már motivációnk. Nagyon fontos, hogy a labda nélküli játékunk stabil legyen. Ha előrefelé nem vagyunk eredményesek, akkor ne kapjunk gólt. Felcsúton például a második félidőben szervezetten futballoztunk és kompaktak tudtunk maradni. Együtt tudtunk mozogni és védekezni. Ez elengedhetetlen lesz szombaton is. Nincs sok ziccerünk, így ami adódik, gólra kell váltanunk. Az előttünk álló Budaörs döntetlent játszott a Haladással a tavaszi első fordulóban, ez egy támpont lehet számunkra. Hogy igenis, mi is esélyesek lehetünk velük szemben. Muszáj erősebbnek lennünk, mutatnunk kell, hogy győzni akarunk! - mondta Szabó Bernadett.