A Kiss Dávid vezette szakmai stábnak bele kellett nyúlnia az összeállításban, ugyanis Hári Jánosnak megszületett második gyermeke, így nem tartott a csapattal, míg Leclerc ezúttal nem öltözött be. Nagy rohamokkal indított a Pustertal, de az első ellentámadás után emberelőnybe került a Volán, és ha már öt a négy ellen támadhattak a kék-fehérek, meg is szerezték a vezetést két és fél perc eltelte után. Bartalis vitte be szépen a kapu mögé a pakkot, ám amikor a kapus oldalt váltott volna, a magyar támadó a rövid saroknál álló Leavenshez még visszapasszolt, aki közelről nem hibázott, 0-1. Nem kímélték egymást a felek ezúttal sem, kemény összecsapásokat láthatott a publikum. Phillips lépett át egy határt a játékvezetők szerint, így az olaszok kerültek ezúttal emberelőnybe, jöttek is szép számmal a próbálkozások a hazaiak részéről, legközelebb Stanton került az egyenlítéshez, de kapáslövését nagy bravúrral védte Roy. A harmad közepétől már kiegyenlítettebb volt a játék, hat perccel a vége előtt Deluca nagy helyzeténél kellett ismét nagyot védenie Roynak. A játékrész végén ismét öt a négy ellen jöhetett a Pustertal, beszorult a Fehérvár, Schofield szerencsére nagy helyzetben elütött a korong felett.

A második játékrészt áthúzódó fór miatt öt a négy ellen kezdhette meg a Volán, de nem sikerült a kapu közelébe kerülni. Ellenben egyenlőt létszámban sikerült megduplázni az előnyt, Németh és Mihály küzdött meg a pakkért a hazaiak harmadában, utóbbi gyönyörű lövéssel pókhálózta ki a felső sarkot, 0-2. Alig fél percen belül jött sajnos a válasz, Roy nem tudott megkaparintani egy korongot, Schofield pedig közelről belőtte, 1-2. Alig két perc alatt két gól! Nem sokkal később emberhátránya került a Fehérvár, fontos volt ezt kivédekezni, és bár beszorult a magyar együttes, kibekkelte a két percet. Megint ki kellett védekezni egy fórt a kék-fehéreknek, ezúttal Kuralt volt a vétkes, ám ezt a feladatot is hozta a védelem. Alapvetően a Wölfe irányított, de a Volán gyors ellentámadásaiban is bőven volt veszélye, a játékrész felénél Kuralt közelről nem tudott túljárni Smith eszén. Nyolc perccel a szünet előtt Petan pofozott be egy kipattanót, 2-2. Kellett pár perc, mire a Fejér vármegyeiek magukra találtak, de a harmad vége felé egyre többet veszélyeztették Smith kapuját, többek között Kuralt kiugrása is kimaradt. 2.49-cel a játékrész vége előtt megszerezte a vezetést a Pustertal, Messner passzát Morley vágta be közelről, lendületből érkezve, 3-2.

A harmadik harmadot ahogy ilyen helyzetben kell, nagy offenzívával kezdte a Fehérvár, záporoztak a lövések Smith felé, bár nem mindegyik talált kaput, de a nyomás megvolt. Tizenegy és fél perccel a rendes játékidő vége előtt büntetőhöz jutottak a vendégek, a rávezetésnél McGauley volt a végrehajtó, de a kapus eszén nem tudott túljárni. Jöttek sorban a nagyobbnál nagyobb fehérvári helyzetek, de Leavens, majd McGauley sem járt sikerrel. Rosszkor jött Kuralt, majd később Leavens kiállítása, és bár sikerült mindkét hátrányt kivédekezni, a lendület megtört, valamint sok energia is elhasználódott a játékosok részéről. Három perccel a vége előtt emberelőnybe került a Hydro Fehérvár AV19, jól járt a korong és sikerült is egyenlíteni, McGauley volt eredményes közelről, 3-3.

Jöhetett a hosszabbítás, ahol inkább az olaszok akarta érvényesült, hat perc eltelte után Morley megszerezte a győztes gólt, szépített a Pustertal a párharcban.

Pustertal Wölfe – Hydro Fehérvár AV19 4-3 (0-1, 3-1, 0-1, 1-0) – hosszabbítás után.

Bruneck, V.: Groznik, Ofner, Mantovani, Snoj.

Wölfe: Smith –Stanton, Messner (1), Morley 2 (1), Schofield 1 (1), Akeson (1) – Kasastul, Ege, Andergassen, Frycklund (1), Petan 1 – Glira, Atwal, Deluca, Sill, Mantinger – Althuber, Öhler, Berger, Haslet. Vezetőedző: Kasper Vuorinen.

AV19: Roy – Fournier, Campbell, Leavens 1, McGauley 1 (1), Kuralt – Stipsicz, Nilsson, Atkinson, Bartalis (2), Terbócs – Robertson, Phillips, Magosi, Németh (1), Mihály 1 – Kiss R., Vokla, Ambrus Cs., Ambrus G., Laberge. Vezetőedző: Kiss Dávid.