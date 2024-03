Hornyák Zsolt a klub honlapjának adott nyilatkozatában beszélt arról, hogy a válogatott szünet alatt szokatlan volt, hogy több új ember volt az öltözőben, mint szokott lenni. Kiemelte, hogy a válogatott meghívót kapó játékosokat pótolták, az NB III-as, valamint az utánpótlás csapatok mellett Csákvárról is volt két-két ember, aki az első kerettel készülhetett.

– Élvezetes és küzdelmes mérkőzést várok, hiszen a Vidi is érzi a mérkőzés súlyát. Előttünk állnak, azonban szeretnénk egy győzelemmel megközelíteni őket. Egyértelmű, hogy a három pontra fogunk hajtani a találkozón – mondta Hornyák Zsolt a Fehérvár FC elleni pénteki mérkőzés előtt. Hozzátette, a legfontosabb ahhoz, hogy nyerni tudjanak az lesz, hogy kiküszöböljék az előző meccseken elkövetett hibákat, valamint fontos a jó védekezés és a veszélyes ellentámadások is. Arról is beszélt, a Vidi elleni találkozók mindig színvonalasak és mindig jók, így parázs küzdelemre számíthatnak a nézők.

A Puskás Akadémiának igen fontos lenne a győzelem a vármegyei rangadón, hiszen amennyiben vereséget szenved a Fehérvár FC mögött már kilencpontos lemaradása lesz a tabellán, ez pedig veszélybe sodorhatja a dobogós helyezésről szövögetett reményeiket.