Ez a nap beleíródott minden fehérvári és magyar sportszerető szívében, hiszen Ocskay Gábor nem csak a fehérvári és a magyar jégkorong kiemelkedő személyisége volt, hanem az egész magyar sporté. Kiscsicsónak – ahogy sokan szólították – példátlan pályafutás áll a neve mellett, a válogatott mezt 186 alkalommal húzhatta magára. A nemzeti csapatot társaival együtt 2008-ban olyan magasságokba repítette Szapporóban, ahol még a magyar jégkorong nem járt, Pat Cortina irányításával feljutott a legjobbak közé, az A-csoportba a válogatott. Sajnos azonban a siker jutalmát, az elit-világbajnokságot már nem élhette meg Ocskay Gábor.

A 33 éves korában elhunyt támadó a klubhűség megtestesítője volt, hiszen az Alba Volánon kívül más csapat mezét nem öltötte magára, a kék-fehérekkel pedig szintén nagy utat járt be, hiszen a magyar bajnoki címek mellett a Kontinentális Ligában, majd az EBEL-ben is segítette szeretett egyesületét. Ifj. Ocskay Gábor megkerülhetetlen a magyar és a fehérvári jégkorong kapcsán, a Raktár utcai létesítmény azóta is az ő nevét viseli, ahogy a felnőtt csapat nevében, valamint az Akadémia megnevezésében is ott van a mezszáma, a 19-es.