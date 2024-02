Nagy Gergő Dunaújvárosban született, majd a fehérvári és a salzburgi akadémián pallérozódott. Az akkori nevén Alba Volán osztrák ligás együttesében 2008-ban mutatkozott be, Székesfehérvárról 2012-ben távozott. Ezt követően Miskolcon, a Nove Zamkynál, majd később Amerikában is játszott. A Volánhoz 2015 nyarán visszatért egy szezon erejéig, aztán a MAC-hoz igazolt, onnan pedig a Ferencvároshoz, Nagy jelenleg is a zöld-fehéreket erősíti.

A magyar válogatottban 2009-ben, egy A-csoportos világbajnokságon mutatkozott be, azóta szinte minden főbb tornán ott volt a csapattal a hétvégén játszott a budapesti olimpiai selejtezőn is.

–Kilencévesen a Jókai utcában a ház udvarán, amikor gyakoroltam sötétedés után a kapura lövést, azt képzeltem, hogy felnőttválogatott leszek. Aztán pedig voltam olyan szerencsés, hogy az egykori példaképekkel lehettem egy csapatban a 2009-es Svájcban rendezett A-csoportos vb-n. A világbajnokságokon való részvételeimet szintén egy A-csoportos szerepléssel zárom – 2023, Tampere. Négy éven keresztül viselhettem a C betűt. Ennél nagyobb dolog nincsen egy csapatsportot űző sportoló pályafutásában, legalábbis én így fogtam fel, és rettenetesen büszke voltam erre. 134 alkalom. Nekem 134 libabőrös pillanat, ahogy felhúzom magamra a válogatott mezt. A győztes mérkőzések után minden alkalommal kirázott a hideg, ahogy megszólalt a Himnusz és énekelhettük a szurkolókkal. Fantasztikus utazás volt, köszönök mindent. A 2009-es, 2016-os és 2023-as A-csoportos vb-k olyan emlékek, amelyek minden áldozatot megértek, ahogy a 2022-es ljubljanai feljutás vagy a nottinghami olimpiai selejtezős továbbjutás is – sorolta a jégkorongozó. – Tizenhat év, akárcsak a mezszámom. Fura. De így kerek – írta Nagy Gergő a közösségi oldalán.