Az összeállításoknál sokan felkapták a fejüket, hiszen a felcsútiak összeállítása nem Markek Tamás nevével kezdődött, a rutinos kapus betegséggel küszködik, helyette az ősszel Csákváron kiválóan teljesítő Pécsi Ármin állt a kapuban, a 18 éves kapus cseréje pedig a 17 éves Lehoczki Bendegúz volt. Hornyák Zsolt nagy mérföldkőhöz érkezett, hiszen a Paks ellen ült 150. alkalommal a kispadon az első osztályban.

Némi mezőnyjáték után nem kellett sokat várni az első nagy helyzetre, a kilencedik minutumban egy bedobás után Könyves kihasználva testi erejét lefordult védőjéről a tizenhatoson belül, Pécsi kimozdult, de a támadó éles szögből átemelte fölötte, a gólvonalról higgadtan Ormonde-Ottewill emelte ki a mezőnybe. Gyűrték egymást a csapatok rendesen, többe volt a labda a Paksnál, a 17. percben csúnya ütközést láthatott a publikum, Hahn és Stronati rúgott össze, a zöldmezes játékos érzékeny pontjára kapott rúgást, de ő volt szabálytalan, így megkapta a sárga lapját. Tíz perccel később újabb hazai helyzetet jegyezhettünk fel, Papp lőtt a tizenhatos vonalától, próbálkozása alig kerülte el a felső sarkot. A 33. percben megvillant a Puskás Akadémia is, egy szabadrúgást követően Golla fejelhetett tisztán nyolc méterről, Szappanos hatalmas bravúrral tolta fölé a labdát. A 40. percben megszerezte a vezetést a Paks, szöglet után Windecker fejelt Nagy mellől közelről a kapuba, 1-0. Még az első félidőben majdnem megduplázta előnyét a zöld-fehér gárda, egy beadásra Hahn érkezett jól, fejesét bravúrral védte Pécsi, majd az ismétlést a támadó az oldalhálóba lőtte.

A félidőben lehet Hornyák Zsolt egy két tanáccsal ellátta az övéit, próbált aktívabb lenni a PAFC, ennek pedig meg is lett az eredménye, az 53. percben Nagy harcolt meg két védővel a szélen, beadását elvétették a védők középen, Komáromi azonban jól érkezett és becsúszva a kapuba lőtt, 1-1. Puljic fejesében ott lehetett volna a felcsúti vezetés, de helyette az 57. minutumban ismét a Paks ragadta magához az előnyt. Haraszti ívelte be a szabadrúgást oldalról, Lenzsér pedig közelről belőtte, bár a VAR vizsgálta les miatt, végül megadták a találatot, 2-1. Gyűrte egymást a két csapat, nem feltétlenül a szép játék és a helyzetek sokasága jellemezte a találkozó ezen szakaszát. Ment előre a Puskás, de Szappanos kapujáig kevés alkalommal tudtak úgy eljutni, hogy abban komoly veszély is legyen, a 75. percben Golla fejelt megint, de ez is elkerülte a kaput. Hornyák Zsolt folyamatosan próbált cserékkel új lendületet adni csapatának, beállt Bévárdi, Gruber és Nissilä is. Az utolsó percekben nyomtak a felcsútiak, Maceiras kapuba tartó szép tekerését egy védő fejelte ki. A hatperces ráadásban is volt egy nagy lehetősége a Puskásnak, az egész mérkőzésen a vendégek legveszélyesebb játékosa Golla öt méterről fölé lőtt.

Paksi FC – Puskás Akadémia FC 2-1 (1-0)

Paks, 2001 néző. V.: Berke, Albert, Vígh-Tarsonyi.

Paks: Szappanos – Vas (Szélpál 89.), Kinyik, Lenzsér – Osváth, Papp K., Haraszti (Tóth B. 76.), Windecker, Balogh B. – Hahn (Kovács K. 55.), Könyves (Böde 54.). Vezetőedző: Bognár György.

PAFC: Pécsi – Ormonde-Ottewill (Slagveer 86.), Stronati, Golla, Maceiras – Favorov, Plsek (Nissilä 76.), Corbu – Komáromi (Bévárdi 68.), Puljic (Gruber 77.), Nagy. Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Sárga lap: Hahn (20), Golla (55.), Kovács K. (61.).

Gól: Windecker (40.), Lenzsér (57.), ill. Komáromi (53.)