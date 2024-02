Fehérváron látta meg a napvilágot, itt él és a jelenben is, imádja a koronázóvárost, ide köti minden. Itt születtek a szülei és a nagyszülei is. Nagyapja is szörfözött a Balatonon, édesapja is, logikus volt, hogy a legkisebb Kossa is ezt választja.

- Fehérvár az otthonom, a Felsővárosi Általános Iskola 7. osztályos tanulója vagyok. Nagyon sok időt töltök a Balatonon, a szörf szerelmese lettem 2019-ben, 9 évesen. Apukám és egy barátom régóta űzi, pár évesen álltam deszkán és néztem őket, ahogy szelik a habokat. 2019-ben anyukám egy ismerőse ajánlására elvitt az aligai szörfklubba nyári táborozni, hogy ne csak nézzem, meg is tanuljam is az alapokat, ott ragadtam. A Magyar Szörf Akadémia Sport Egyesület, az MSZA SE sportolója lettem, a klub vezetője a hazai szövetségi kapitány, Utassy Loránd. A tréningek Balatonvilágoson zajlanak, az edzők néhány gyakorlás után jelezték, szeretnének versenyeken indítani, mert ügyesnek találnak. Meglepődtem, de természetesen nagy örömmel próbáltam ki magam a gyerekbajnokságban, igaz akkor még rettentően izgultam. Így kezdődött a szörfös versenyzői életem, amit egyre nagyobb kedvvel, kitartással, szorgalommal űzök. A szezon ősszel ér véget és kora tavasszal kezdődik, bár nem a vízen, de novembertől márciusig sem állok le, mert a kondíciómnak, izmaimnak fontos a szárazedzés. Heti három alkalommal foglalkoznak velem szakemberek, konditeremben dolgozom, TRX, köredzés szerepel a programban.

A 14 esztendős Kossa Sándor meghívást kapott a korosztályos válogatottba

Fotó: Horog László/FMH

Jól indult a vízi karrierje, ugyanis az első versenyén második helyezést ért el a gyerekbajnokság adott fordulójában. Azóta a nyarait hazai és külföldi edzőtáborokkal, edzésekkel tölti.

- Ez a sportág nekem való, szeretem a sebességet, a manőverezéseket, a trükköket, az ugrásokat, a fordulók során a technikai megoldásokat. Itthon a déli part a legjobb, egyenletes a szél, a part közelében is lehet haladni. A tengeren való szörfözés egészen más, mint a Balatonon, például a horvátoknál a szél erősebb, gyakorlatilag állandó, igazán nagy élmény, sokat lehet tanulni, fejlődni. Külföldi versenyen még nem vettem részt, de az idei évben válogatottként erre is lesz lehetőségem. Télen mindig visszaszámolom a heteket, mikor mehetünk ismét vízre, pedig a száraz edzéseket is nagyon kedvelem. Általában, ha az időjárás engedi, márciusban megkezdjük a felkészülést a Balatonon. A tanulást sem hanyagolom el, a jó iskolai eredmények is fontosak számomra. Szorgalmasan, különórákon is tanulok angolul, mert külföldön is tudnom kell kommunikálni a riválisokkal, versenyszervezőkkel, edzőkkel.

A Techno 293 osztályban versenyez, első évében a Magyar Gyerek Szörf Bajnokság U11-es korosztályában ezüstérmes lett, egy évvel később, U13-ban bronzérmes, 2022-ben másodikként zárt, az ősszel a 15 éven aluliak között negyedikként fejezte be a szezont.

- Tavaly indultam először az U15-ös korosztályban, valamint a felnőtt bajnokságban megkezdtem a versenyzést juniorként. Sajnos nem kerültem dobogóra, de így is büszke vagyok az elért eredményre, mert legfiatalabbként ott voltam a közvetlen élmezőnyben. A válogatottságnak köszönhetően sok versenyen indulhatok, március végétől tíz napon át a görög fővárosban, Athénban edzőtáborozunk, május végén a Ripl Curl Kupa következik, Balatonkenesén, június első napjaiban az MSZA Kupa Balatonvilágoson. Június végén Horvátország, Viganj, a Dubrovnikhoz közeli település a helyszíne az edzőtábornak, majd Balatonvilágoson gyakorolunk. Július elején hazai pályán, Balatonvilágoson tréningezünk, aztán a Spari Kupát, valamint a világbajnokságot Balatonföldváron rendezik a nyár derekán. A hazai versenyszezon szeptember végén, Siófokon zárul a WSC Kupával, az Európa-bajnokságra október utolsó hetén kerül sor, Görögországban. A célom a korosztályos bajnoki cím, valamint a világbajnokságon az első tízben szerepelni. Aztán haladni tovább az U17-es, U19-es, U21-es korosztályban, a nagy álmom pedig az, hogy olimpián indulhassak.