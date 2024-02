Már a bajnokság tavaszi rajtja előtt tudni lehetett, hogy a Fehérvár FC az átigazolási időszak honi zárása előtt még biztosan erősíti keretét. A Zalaegerszegi TE elleni összecsapásig nem bővült a vezetőedző variációs lehetősége, most már azonban újabb játékossal számolhat a középpályán Bartosz Grzelak.

A Vidiben folytatja a 14-szeres magyar válogatott labdarúgó, Sigér Dávid.

1990. november 30-án született Debrecenben. A 175 centiméter magas játékos a DVSC-ben kezdett el futballozni, melynek kölcsönjátékosaként szerepelt Tégláson, Létavértesen, Mezőkövesden és Balmazújvárosban is. 2015-ben a Balmazújváros kivásárolta a szerződéséből, az együttes csapatkapitányaként a 2016/2017-es szezonban történelmi tettet végrehajtva jutottak fel az NB I-be. Első élvonalbeli szezonjában szinte végig a pályán volt, és négy gólt szerzett, azonban a bennmaradást nem tudta kiharcolni az újonc.

Sigér Dávid 2018 nyarán igazolt a Ferencvároshoz, ahol első szezonjában bajnoki címet ünnepelhetett, az MTK-nak lőtt gólját pedig az év góljának választották az M4 Sport - Az év sportolója gálán. Az FTC-vel sorozatban öt bajnoki címet nyert (2019, 2020, 2021, 2022, 2023), 2022-ben a MOL Magyar Kupát is elhódították. Az elmúlt évek alatt jelentős nemzetközi kupatapasztalatra is szert tett, a Bajnokok Ligájában, az Európa-ligában és az Európa Konferencia-ligában is fontos tapasztalatokat szerzett a csoportkörben. 2019-ben az EL csoportkörében gólt is szerzett az Espanyol elleni 2-2-re végződött találkozón.

Az NB I-ben eddig 135 bajnokin lépett pályára, ezeken 13 gólt szerzett és 9 gólpasszt adott.

2019 szeptemberében debütált a magyar válogatottban. Szerepelt a 2021-es Eb-n is. A Nemzetek Ligájában, Törökország ellen volt eredményes a válogatottban.

- A megbeszélések során nagyon jó érzés volt, hogy szívesen látnának Fehérváron. Amikor vendégként itt jártam, mindig jó benyomásokat tett rám a környezet - fogalmazott Sigér Dávid a fehervarfc.hu-nak. - Örülök, hogy egy nagy presztízsű, erős klubnál folytatom, amely korábban itthon és nemzetközi szinten is szép sikereket ért el, bízom benne, hogy nekem is hasonló eredményekben lesz szerepem ebben az új érában. Emlékszem, játszottam még a régi stadionban is, Mezőkövesd-játékosként, úgy jöttünk Fehérvárra, hogy bekkeljük ki a 0-0-át - majdnem sikerült. Azóta rengeteg minden történt. Nagyon örülök, hogy megérkeztem az NB I-be, átigazolhattam a Balmazújvárosból a Ferencvárosba, jöttek a nemzetközi mérkőzések, a válogatott meghívók - nagyon szép pillanatokra tudok visszaemlékezni. Viszont nem szeretnék itt megállni! Rengeteg energiát érzek magamban, képes vagyok megvalósítani további nagy célokat egy olyan csapatban, ahol ugyanarra vágynak, mint én.

A mindig mosolygós Sigér Dávid január 31-én szerződést bontott az FTC-vel, így szabadon igazolható labdarúgóként érkezett, a 18-as mezben futballozik majd.