A Kisvárda elleni, 2-1-es Vidi-győzelemmel zárult mérkőzés hőse Bese Barnabás volt. A 29 éves, 188 centis védő két gólpasszt is kiosztott, előtte azonban 17 méterről, félfordulatból lőtt a kapura, Petkovics kapus vetődve tolta ki a labdát a jobb sarok elől.

– Jobban örültem volna, ha bemegy, de az volt a lényeg, hogy a csapat megszerezze a három pontot, valamint a ZTE elleni vereséget követően újra magunkra találjunk. Ez úgy érzem, sikerült is.

Kisvárdán két zseniális gólpasszt adott, jól ment a játék Bese Barnabásnak.

– Jól éreztem magam a pályán, jól is kezdtük a mérkőzést, egyből volt egy veszélyes lehetőségünk, ha azt berúgjuk, akkor kicsit könnyebbé tettük volna a mérkőzést – tekintett vissza Bese Barnabás. – Az első félidőt kiegyenlítettnek mondanám, a második félidőben jóval több lehetőségünk volt, sokkal veszélyesebbek voltunk a Kisvárdánál. A szépítés egy szerencsétlen öngólból született, de nem forgott veszélyben a kapunk, megérdemelten nyertünk.

Bese különösen jól megtalálta a közös hangot a napokban igazolt új játékosokkal. Gradisart többször is kereste beadásaival, majd Stefanellit is kiszolgálta.

– Nem volt sok idő együtt dolgoznunk, de nagyon jókor érkeztek, a csapat hasznára tudnak válni. Továbbra is várjuk tőlük a gólokat. A ZTE ellen nehéz helyzetben voltunk, sok sérültünk, sok betegünk volt, így a Kisvárda elleni győzelem lélektanilag is nagyon sokat jelent számunkra. Az önbizalmunk is a helyére billenhetett, s fontos, hogy ott tudtunk maradni a dobogón.

Az utóbbi időben sokkal lendületesebben, nagyobb kedvvel és nem utolsósorban hatékonyabban futballozik a 23-szoros válogatott védő.

– A csapat is sokkal jobban szerepel. Ha jönnek egymás után a győzelmek, akkor sokkal nagyobb önbizalommal játszik az ember, bevállal olyan dolgokat is, amiket vereségek után nem feltétlenül, mert akkor csak a biztosra koncentrál. De most tényleg összejött egy nagyon jó mag a csapatnál, a csapategység egyre csak erősödik. Bízunk a további jó szereplésben, mindent megteszünk annak érdekében, hogy gyűjtögessük a pontokat.

A jobb oldali védő, Bese Barnabás három gólpassznál jár a 2023/2024-es idényben

Forrás: fehervarfc.hu

Nagy terhelés alatt van a Fehérvár FC is – épp úgy, mint a többi rivális –, egy hét leforgása alatt három bajnokit kell letudnia. Ráadásul mindegyiket idegenben vívja a Vidi.

– Bízunk benne, hogy minél előbb mindenki visszatér a csapatba betegsége után. Megpróbáltuk a hiányzókat fiatal játékosokkal pótolni. Alkalmazkodni kellett a szituációhoz és megoldani, de felkészülten várjuk a harmadik idegenbeli mérkőzést is – jelentette ki Bese.

Az MTK ellen szombaton 15 órakor veszi fel a harcolt a Fehérvár FC. Az Új Hidegkúti Nándor Stadionban sem lesz egyszerű dolga a Vidinek, a fővárosi kék-fehérek ugyan legutóbb kikaptak a Ferencvárostól 5-1-re, az MTK ott van a tabella ötödik helyén, öt ponttal marad el a harmadik piros-kékektől.

– Szervezett, jó futballt játsszó, technikás játékosokból álló együttes az MTK. Nem szabad, hogy bárkit megtévesszen az előző fordulóbeli vereségük. Nehéz ellenfélnek tartom őket, kiegyenlített mérkőzésre számítok. Nehéz hozzászokni a sorozatos idegenbeli meccsekhez, de mindent meg fogunk tenni a három pontért – tette hozzá az MTK-ban nevelkedett szélső védő.

Bese és Spandler (balra) meghatározó pillérei lehetnek Bartosz Grzelak (jobbra) védelmének az MTK ellen is

Forrás: fehervarfc.hu

A szurkolók szinte megtöltötték a vendégszektort Zalaegerszegen, a hétközi, várdai derbin is elkísérte az együttest egy kisebb csoport. Úgy tűnik, csapat és tábor egymásra talált.

– Köszönjük a szurkolóinknak, hogy ennyit utaznak miattunk. Ráadásul hét közben is! Egyre jobb az összhang közöttünk, nagyon sokat segítenek nekünk, mögöttünk vannak akkor is, ha esetleg gyengébben szereplünk. Zalaegerszegen is biztattak minket a vereség után. Egyre inkább kovácsolódunk össze, s közösen az MTK otthonában is pontokat gyűjthetünk!

Ez lesz a két alakulat 107. élvonalbeli összecsapása. Az MTK ellen is az utóbbi években billentette át a Vidi az örökmérleget. 40 kék-fehér siker és 22 döntetlen mellett a fehérváriak 44 alkalommal hagyták el győztesen a pályát. A gólarány 164-131 a Vidi javára.