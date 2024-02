MÁV Előre Foxconn – OK Calcit Kamnik 1:3 (17, -23, -17, -21)

Zágráb, 50 néző

Vezette: Ksenija Urkovic (szlovén), Tin Vedris (horvát)

MÁV Előre Foxconn: Eke 1, Boa 16, Fazekas 19, Szabó V. 10, Janke 9, Tomanóczy B. 5. Csere: Takács M. (liberó), Dileo. Vezetőedző: Dávid Zoltán

OK Calcit Kamnik: Planinsic 1, Nikolic 12, Vinkovic 5, Dulchev 17, Pavlovic, Brunet LLanes 14. Csere: Kosenina (liberó), Okroglic 3, Bakonji 1, Lazar. Vezetőedző: Mladen Kasic

Nem várt sétagalopp a fehérváriakra a tabellán az élen álló szlovén gárda ellen, és már nemcsak az ő kezükben volt a sorsuk a négy közé jutást illetően, mivel a szlovák Myjava, az osztrák Aich/Dob, és a szintén szlovák Komárno is ugrásra készen állt, hogy megelőzze őket. Kizárólag a győzelem számított, figyelniük kellett arra, hogy elkerüljék az előző napon elkövetett koncentrációs hibákat, valamint sokkal fegyelmezettebb játékra volt szükség ahhoz, hogy elérhessék céljukat.

Nem indult rosszul a találkozó fehérvári szemszögből, kisebb megtorpanás után Boa Szabolcs jóvoltából hárompontos előnyhöz jutottak, 8:5. Árnyalta azonban a képet, hogy utolérte őket ellenfelük, és 12-nél átvette a vezetést egy időre. 15:13-nál időt kértek a szlovénok, de túlságosan nem változott a helyzet, és előnyben maradtak. Sőt növelte ezt a Loki, és nyerte biztosan a játszmát.

A folytatásban feléledt a Kamnik, igaz ehhez kellett néhány Mávos hiba is, 3:6. Vérszemet kaptak a sötét mezesek, állandósították előnyüket, bár többször közel került hozzájuk a Fehérvár, de csak 17-nél fogta be őket. 22-21-nél a Loki vezetett, ám a végszót a kubai Brunet LLanes mondta ki.

A harmadik etap is szorosan alakult, jobbára a Calcit neve mellett állt a magasabb szám. 8:9 után aztán a szlovénok akarta érvényesült, tetemes hat-hétpontos előnybe kerülve hozták ezt a játékrészt is.

A negyedik szettben sem adta fel a MÁV Előre, harcoltak, küzdöttek, de bárhogy igyekeztek csak nehezen lépték át saját árnyékukat. Ez végül hosszú idő után 16:16-nál sikerült, és a vezetést is átvették (18:17) kis időre. A hajrában a jobban összpontosított a Calcit, és annyit tett hozzá, amely szükséges volt a győzelméhez.

- Le a kalappal a fiúk előtt, hatalmasat játszottak. Redjo Koci, Pesti Marcell és Ambrus Bence nélkül... Úgy gondolom, hogy a mai napon ez a továbbjutás nem rajtunk múlt. Ha a második játszmában nem fújnak meg minket a játékvezetők 20 felett, akkor bent is lehettünk volna a négyes döntőben. Nyilván a végén kijött, hogy az ellenfelünk sokkal tapasztaltabb, viszont azt nagyon sajnálom, hogy a második szettben nem a két csapat döntötte el az eredményt, hanem a bírók. Mindent egybevetve büszke vagyok a teljesítményünkre. Ez egy szép eredmény az első évünkben. Mostantól viszont csak egyetlen egy dologra fókuszálunk, és az a magyar bajnokság. – értékelte az összecsapást Dávid Zoltán vezetőedző.