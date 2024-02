A nyáról Pécsről visszatérő szakvezető, Szentpáli Gergő tanítványai a sérült Vas kivételével mindenkit bevetettek, a DVTK-ban viszont volt ott a súlyos sérülést szenvedő, felnőtt válogatott kerettag Toman Petra. Eleinte úgy tűnt, hogy nem viselte meg őket egyik legjobbjuk hiánya, a vendégek a fehérváriak 5-0-ás kezdése után jól tartották magukat, tíz perc után hét ponttal vezettek a vendégek. A második negyed hat hazai ponttal kezdődött, majd a fehérváriak domináltak, jó sorozatukat Aho Tyra hármasa szakította meg. Tíz ponttal elléptek a látogatók, majd közelítettek a hazaiak, félidőben három ponttal voltak jobbak a Fejér vármegyeieknél. Nem változott a játék képe a nagyszünet után sem, felváltva estek a kosarak, a látogatóknál főként Drávecz és Varga volt elemében. Sikerrel őrizte 3-6 pontos előnyét a DVTK. A 25. percben Szücs Lilla pontjaival jött az egyenlítés, majd a 27. percben hosszú idő után Varga pontjával rövid időre vezettek a dunántúliak (49-48), de Fárbás hármassal jelentkezett. Varga Sára és Laufer magabiztos volt, a zárás előtt hét perccel újra a hazaiak voltak előnyben, 66-61 után Fárbás kétszer is betalált, a végjátékban többször is feljött 1-1 pontra a DVTK, a 39. percben, 77-67-nél dőlt el a találkozó, a vendégek utolsó két kosara már nem osztott, nem szorzott. A hazaiaknál Varga Sára egészen extra teljesítményt nyújtott: 31 pontja mellé 9 labdát szerzett és 7 személyit harcolt ki, ami 40-es teljesítményindexet ért. Drávecz Boróka (12 pont, 5 lepattanó, 23 VAL) és Laufer Gabriella (15 pont, 5 lepattanó, 18 VAL) is dicsérhető.

Dávid Kornél KA-DVTK U23 77-71 (17-24, 18-14, 21-21, 21-12)

MKOSZ Edzőközpont, vezette: Magyari, Kaposi

DKKA: Varga S. 31/6, Frindt N. 12/6, Szücs Lu. 2, Laufer G. 15/6, Drávecz B.

12. Csere: Szücs Li. 5/3, Dávid M., Papp L., Kötő L., Vas V., Monics D., Milis

L.. Vezetőedző: Szentpáli Gergő

Szentpáli Gergő: - Örülünk a győzelemnek, amit nagy csatában szereztünk meg. Az ilyen szoros mérkőzések révén tudunk tovább fejlődni. Az első félidőben a védekezéssel és a sok eladott labdával nem voltam elégedett, a második félidőben feljavultunk és megérdemelten nyertünk. El kell hinnünk azt, hogy bárkit megverhetünk a ligában. Ugyanakkor óvatosnak is kell lennünk, nagyon jó pozícióban zárhatjuk az alapszakaszt.

A legutóbbi bajnokin a Törekvés vendégek voltak a fehérváriak, akik a szezonban másodszor is nagy különbséggel verték a fővárosiakat. Jobban kezdtek a vendégek, a 7. percben elérték a tízpontos különbséget (7-17), az első negyed zárásakor 11-24 állt a táblán. A második etapra valamelyest feljavult támadásban a házigazda, de főleg Szücs Lilla és Varga

Sára pontjainak köszönhetően így is tovább nyílt az olló. A harmadik felvonásban Laufer Gabi is megrázta magát, valamint Papp Lilla is hozta a szokásos pontjait a festékből, a felek nem voltak azonos súlycsoportban, 33-64. Az utolsó percekben valamelyest felzárkóztak a házigazdák, de a fehérváriak sikeréhez nem fért kétség. Varga Sára (18 pont, 7 gólpassz, 5 szerzett labda, 31 VAL) és Papp Lilla (18 pont, 7 lepattanó, 27 VAL) emelkedett ki leginkább.

Törekvés SE-Dávid Kornél KA 60-92 (11-24, 20-28, 13-24, 16-16)

Budapest, Kocsis Sándor Sportközpont, vezette: Káré, Pohánka

DKKA: Varga S. 18/6, Frindt N. 2, Dávid M. 7/3, Laufer G. 13/3, Drávecz B. 6. Csere: Szücs Li. 17/9, Papp L. 18, Szücs Lu. 5/3, Kötő L. 6/6, Milis L., Vas V.

Szentpáli Gergő: - Jó energiával és sebességgel kosárlabdáztunk negyven percen keresztül, elégedett vagyok a teljesítményünkkel. Voltak felesleges szabálytalanságaink, ezeket igyekszünk kiküszöbölni a továbbiakban.