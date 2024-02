Még 2022 nyarán szerezte meg a felcsúti együttes a támadó játékjogát a szlovén FC Lopertől. Rogton a második bajnokiján kiosztott egy gólpasszt, első góljára azonban 2023 márciusáig kellett várni: egy Újpest elleni hazai összecsapáson talált be kétszer is, mellette pedig egy assziszt is felkerült a neve mellé, csapata 5-1-re nyert. Az idényt aztán 20 mérkőzéssel zárta, amelyeken ötször volt eredményes háromszor pedig kiszolgálta társait.

A remek fizikumú, 30 esztendős futballista a mostani kiírásban 20 találkozón szerepelt, kilenc gólban működött közre, ebből ötször ő volt eredményes, négyszer pedig gólpasszt jegyzett.

Colley teljesítményével elégedett a felcsúti vezetőség, ezt pedig mi sem jelzi jobban, hogy 2026 nyaráig meghosszabbították az idén júniusban lejáró szerződését. Persze ehhez az is kellett, hogy a gambiai támadó jól érzi magát, és maradni szeretett volna Felcsúton.

A felcsútiak nehezen kezdték a tavaszt, a szerencse nem állt mellettük, a Paks és a ZTE ellen is pechesen kaptak ki. Kisvárdán aztán kicsit csúnyább játékkal, de magabiztos 2-0-s sikert arattak, legutóbb pedig 6-1-re kiütötték az MTK-t. Hornyák Zsolt elégedett a játékosaival, és úgy véli, ha így folytatják a játékot, akkor reális célkitűzés lehet, hogy odaérjenek a dobogóra.

A célok elérésében pedig óriási segítség lehet Colley, aki immáron friss szerződéssel várhatja a DVSC elleni bajnokit.