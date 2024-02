Tapogatózó mezőnyjátékkal kezdődött el a mérkőzés, az első nagyobb helyzet a hazaiak előtt adódott, de Roy a helyén volt. Aztán később Németh előtt adódott lehetőség, de középről eleresztett kapáslövése nem talált kaput. Az első harmadbeli reklámszünet nem hozott szerencsét a fehérváriaknak, egy lendületes akcióban először Simsic lőtt kissé oldalról, ezt még Roy védte, ám a kipattanó a szlovénokhoz került, középen Cosic kapott jó passzt, aki nem hibázta el a helyzetet, 1-0. Kiss Dávid együttesét látványosan zavarta a zöldek magas letámadása, sok korongot elszórtak a kék-fehérek, hét és fél perccel a kezdés után pedig már kettővel ment a Ljubljana. Sodja vitte be a harmadba a pakkot, Goochhoz passzolt, aki átverte védőjét és kipókhálózta a jobb felsőt, 2-0. Három és fél perccel a szünet előtt szépített a Volán, Leavens ugratti ki Bartalis, aki teljesen egyedül vezethette a hazai kapura, a ziccert pedig magabiztosan a rövidre lőtte, 2-1. Sajnos nem sokáig örülhettek a Fejér vármegyeiek, egy rossz távoli lövést követően a kapu mögül Pance rakta vissza a kapu elé, az egyedül érkező Predan pedig az elvetődő Roy mellett gólt lőtt, 3-1.

Áthúzódó kiállítás miatt emberhátrányba kezdte a Fehérvár a középső játékrészt, Lekinen jó szögből próbálkozhatott is, de Roy védett. Ezt az időszakot átvészelte a Volán, majd támadásba lendült és két és fél perc eltelte után egyre csökkent a hátrány. Ezúttal fordított volt a szituáció, Bartalis ugratta ki Leavenst, aki először Horakba lőtte a korongot, de a lecsorgót áttessékelte a gólvonalon, 3-2. Próbálta a tempót fokozni a magyar együttes, ez több-kevesebb sikerrel össze is jött, a hazaiak részéről Simsic és Kiljunen volt elemében a kontrákban, míg a harmad közepén Ambrus Csongor próbált túljárni Horak eszén, sajnos sikertelenül. Leskinen kente fel Ambrus Gergő a palánkra úgy, hogy a pakk ott sem volt, két perc lett a jutalma. A mieink fórjátéka kissé statikus volt, a távoli próbálkozásokat pedig blokkolták a védők. A játékrész vége felé egyre jobban nyomott a Fehérvár, ez pedig meghozta nem csak az egyenlítést, hanem a vezetést is! Az utolsó két percben kétszer is beköszöntek a vendégek, először Fournier távoli lövése után a kapuvasnál egyedül ácsorgó Laberge találta meg a pakkot és közelről betette a helyére, majd Robertson jól helyezett lövése ment be, 3-4.

Szlovén rohamokkal indult a harmadik harmad, az első két percben keveset támadni a Hydro Fehérvár AV19. Aztán egyre jobban kiszabadult a Fehérvár, emberelőnybe is került a gárda, és ezt már nem hagyta kihasználatlanul, Leavens szélső, tűpontos lövése kötött ki Horak kapujába, 3-5. Uralta a meccset a Volán, és a higgadtságnak meglett a jutalma, egy újabb gól, hét perccel a vége előtt Atkinson bombázott kissé oldalról a kapuba, 3-6. A folytatásban mindkét oldalon akadtak még emberelőnyök, de ezek kimaradtak, a Volán a középső harmadtól kezdve eredményesen játszva magabiztosan nyert. Egy fordulóval az alapszakasz vége előtt két pontos előnye van a Hydro Fehérvár AV19 együttesének a Salzburggal szemben a második helyért folytatott harcban.

HK SZ Olimpija – Hydo Fehérvár AV19 3-6 (3-1, 0-3, 0-2)

Ljubljana, 1756 néző. V.: Ofner, Sternat, Barnthaler, Snoj.

Ljubljana: Horak – Masic, Pavlin, Zajc, Bicevskis, Gooch 1 – Ronkainen, Dodero (1), Mahkovec, Simsic (1), Leskinen (1) – Crnovic, Magovac, Pance (1), Predan 1, Mehle – Cosic 1, Povse, Sodja (1), Bericic, Kiljunen. Vezetőedző: Antti Karhula.

AV19: Roy – Fournier (1), Campbell (1), Magosi, Hári (2), Kuralt (1) – Stipsicz, Nilsson, Mihály, Bartalis 1 (1), Leavens 2 (1) – Phillips, Robertson 1, Atkinson 1, McGauley, Laberge 1 (1) – Kiss R., Ambrus Cs., Ambrus G., Németh, Terbócs. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Kiállítások: 8, ill. 4 perc.

Kapura lövések: 30-35.