Hat mérkőzéses veretlenségi sorozat után botlott Körmenden a székesfehérvári együttes, amely 103-98-ra elveszítette a kiélezett rangadót. Ezt szerették volna kijavítani Vojvodák hazai közönség előtt az NKA Universitas Pécs ellen. A találkozó egyértelmű favoritja a házigazda volt, de egyáltalán nem számíthatott könnyű feladatra.

Nagyszerűen kezdte az összecsapást a baranyai együttes, amely három hármassal hamar 9-5-re vezetett két perc után. Az Alba ezt még a játékrész felénél megfordított, ekkor fej-fej mellett haladtak a felek, mígnem 17-14-nél már hárommal ment a házigazda. Ez sem szegte a Pécs kedvét, a negyed végére fordított és 26-21-re vezetett.

A szünet után az NKA tartani tudta előnyét, sőt hamar héttel vezetett, nagyon szépen ültek a hármasok. Bő három perc elteltével már 40-29 volt az állás a vendégek javára, ekkor Zubillaga időt kért. Ez aztán meghozta az eredményét, hiszen csapata lassan felzárkózott, 48-47-nél pedig fordított. A felvonás vége igazán izgalmas játékot hozott, aminek a végén 53-50-es Alba vezetésnél vonulhattak a nagyszünetre a felek.

A fordulás után, ahogy az általában lenni szokott a székesfehérvári együttes ismét beindította a hengert, amelynek a vendégek sem tudtak ellenállni. 58-55-ig sikerült tartani a lépést, innen viszont egy 8-0-s szakasszal hamar 11 lett a különbség. Az Alba egyre jobban védekezett, kevés lehetőséget hagyott hármas dobására, ami az első félidőben rendkívül sokat segített az NKA-nak, amely egyre többet hibázott. A házigazda ezt könyörtelenül megbüntette, 10-0-s szakasszal 76-57-nél már 19 volt a különbség, amit a harmadik 10 perc végére 12-re csökkentett a vendég gárda.

Az utolsó felvonásban az Alba szépen ismét elkezdte növelni az előnyét, 16-al is vezetett de bő két perccel a találkozó vége előtt kilencre zárkózott a Pécs, ekkor Zubillaga ismét időt kért. Ez rendbe szedte a házigazdát, amely aztán stabilizálta teljesítményét, Dickey sorozatban négy pontot szerzett. A székesfehérváriak magabiztos, 101-90-es győzelemmel javították a körmendi botlásukat, és egyre közelebb kerültek ahhoz, hogy bebiztosítsák a második helyüket az alapszakaszban.

A mérkőzés legeredményesebb játékosa James Dickey lett, aki 21 pontja mellett hét lepattanót szedett és két asszisztot is kiosztott. Mellette még Siyani Chambers – neki a dupla-dupla is összejött, 13 gólpasszt adott – valamint Vojvoda Dávid is elérte a 20 pontos határt, míg pécsi oldalon Ibrahim Durmo teljesítette ezt.

Az Arconic-Alba Fehérvár legközelebb a Kaposvár otthonában lép pályára február 14-én, szerdán, 18 órától.

Arconic-Alba Fehérvár – NKA Universitas Pécs 101-90 (21-26, 32-24, 29-20, 19-20)

Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok

Játékvezetők: Benczur Tamás, Farkas Gábor, Balog György Attila (Dernei Gábor)

Alba Fehérvár: Chambers 20/16, Kass 9/9, Barnett 12/12, Philmore 10/6, Dickey 21/3. Csere: Takács Mi. 6/6, Balogh 3/3, Vojvoda 20/9, Takács Ma. - Vezetőedző: Alejandro Zubillaga

Pécs: Nikolics 11/6, Lados 10/6, Scherer 10/6, Durmo 20/3, Manjgafic 18/15. Csere: Benke 2, Herger -, Walker 18/6, Kerpel-Fronius 1. Vezetőedző: Csirke Ferenc