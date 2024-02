A helyzet egyértelmű volt a mérkőzés előtt, amennyiben a Volán idegenben begyűjti a három pontot, biztosan a második helyen zárja az alapszakaszt, vagyis másodikként választhat a KAC után ellenfelet, illetve a következő szezonban biztosan résztvevője lesz a CHL-nek, vagyis a Bajnokok Ligájának. A hazai csapat számára nem volt különösebb tétje a találkozónak, biztosan az utolsó helyen zárnak az osztrákok.

A téthez méltón próbált kezdeni a Fehérvár Grazban, ahol egyébként az utóbbi öt osztrák bajnokit elbukta a kék-fehér gárda. Az első perctől fogva nyomott a Fehérvár, a korong leginkább a hazai harmadban mozgott, az első komoly helyzet azonban a 99ers előtt adódott, szerencsére Ograjensek közelről nem talált célt. Az látszódott, hogy a Graz nagyon zártan védekezett, betömörülve saját kapuja előtt, a kék-fehérek pedig óvatosan támadtak, nehogy az elmúlt mérkőzésekhez hasonlóan korán hátrányba kerüljenek. Négy és fél perccel a szünet előtt a mezőnyfölény góllá érett, Atkinson passzát McGauley kapásból bebombázta a hosszú alsóba, 0-1. Ha egy üzlet beindul...kicsivel több mint egy perc múlva kettőre nőtt a Fejér vármegyeiek előnye, Hári használta ki kicsit oldalsó szögből, hogy Kuralt jól takar a kapus előtt, a magyar csatár pontos lövése a hálóban kötött ki, 0-2. A ligautolsó Grazt sajnos ez a tény nem tántorította el, még ebben a játékrészben szépítettek, Matijevic lőtt Roy lábai között a hálóba, 1-2.

Picit aktívabban kezdte a második játékrészt a Graz, de a Fehérvár gyorsan felvette az utazó sebességet. Három perc eltelte után McGauley próbálta meglepni Wiesert, a vendégek támadója a sarokból lőtte rá, a portás résen volt. Kicsivel több mint egy perc múlva már ő is tehetetlen volt. Kuralt kapott forintos passzt Háritól, a ziccert elsőre még védte mamuttal a kapus, de a szlovén támadó a kipattanóval megkerülte a kaput és a hálóba lőtt, 1-3. Jól játszott a Fehérvár, egyértelmű volt melyik a jobb csapat. Ennek eredményeképpen kilenc perc után ismét betalált a Volán, Campbell távoli lövésébe ért bele jól Kuralt, 1-4. Egy perccel később Mihály is feliratkozott az eredményjelzőre, Leavens kapu mögötti passzát vágta be közelről, 1-5. Kiszakadt a gólzsák, Hári is betalált kisvártatva, a Graz kapust cserélt, Mocher állt be, de őt is gyorsan felavatták a fehérváriak, Bartalis emberelőnyben volt eredményes, 1-7. Itt még nem értek véget a hazaiak megpróbáltatásai erre a húsz percre, ugyanis Leavens is beköszönt öt a négy ellen, 1-8.

Az utolsó harmadra is maradt puskapora a Fehérvárnak, nem álltak le a vendégek, Royt Horváth váltotta a kapuban. Emberelőnyben a negyedik sor is kapott lehetőséget, jól adogattak a fiatalok, de kimaradt a fór. Ellenben egyenlő létszámnál Fournier szépen kilőtte a bal felső sarkot, 1-9. A hátralévő percek szépen csendesen lecsordogáltak, Horváth Dominik nem kapott gólt. A Hydro Fehérvár AV19 fölényes győzelmével az ICEHL alapszakaszának második helyén zárt, ezzel klubtörténelmet írt a csapat, ugyanis ilyen előkelő helyen még nem végzett a csapat. Ez a pozíció pedig nem csak azt jelenti, hogy a KAC után választhat majd ellenfelet Kiss Dávid alakulata, hanem azt is, hogy a Volán ősszel a Bajnokok Ligájában játszhat egy év kihagyás után ismét.



Moser Medical Graz99ers – Hydro Fehérvár AV19 1-9 (1-2, 0-6, 0-1)

Graz, 1515 néző. V.: Fichtner, Smetana, Muzsik, Váczi.

Graz: Wieser (Mocher) – Egger, Krainz, Krastenbergs, Schiechl, Ograjensek – Murg, Reiner(1), Antonitsch, Matijevic 1, Viksten – Kernberger, Kittinger Bauer (1), Hanl, Engelhart – Woborsky, Schira. Vezetőedző: Johan Pennerborn.

AV19: Roy (Horváth) – Fournier 1, Campbell (2), Magosi (1), Hári 2 (4), Kuralt 2 – Stipsicz (1), Nilsson (3), Mihály 1, Bartalis 1, Leavens 1 (1) – Robertson (1), Phillips (1), Atkinson (1), McGauley 1, Laberge (1) – Kiss R., Ambrus Cs., Ambrus G., Németh (1), Terbócs. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Kiállítások: 6, ill. 2 perc.

Kapura lövések: 18-44.