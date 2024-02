A Dunaújváros az utóbbi hetekben már a jövőt építeni, ugyanis a légiósok többsége távozott a Magyar Kupa négyes döntőjét követően, így helyükre fiatalok léptek, akik a jövőt jelenthetik a piros-fehéreknek.

A túra első állomásán nem kezdett rosszul a DAB, az első húsz percben jól tartották magukat a Fejér vármegyeiek. Aztán a második harmad negyedik percében Fodor megszerezte a vezetést, majd kicsivel több, mint két perc múlva Cody is betalált, 2-0. Ugyan egy emberhátrányt kivédekeztek az újvárosiak, egyenlő létszámban Gecse, majd Becze is eredményes volt. A borzalmasan sikerült játékrész végén még fórban Cody megszerezte második gólját is, 5-0. A záró etapban sem vett vissza a Csíkszereda, Reisz, Láday, valamint Fodor is beköszönt, a túloldalon Strenk szépített. A vége 8-1 lett a Sportklub javára.

Vasárnap a GyHK otthonában vizitált a Dunaújváros. Sajnos a szombathoz képest jóval rosszabbul sikerült az első játékrész, a hatodik percben nyílt ki a gyergyói gólcsap, négy perc alatt háromszor is betaláltak a hazaiak, először Vincze volt eredményes, majd Tranca és Szigeti következett. A 14. perc elején Orban is beköszönt, a harmad hajrájában Michalevic szépített, 4-1.

A középső játékrészben sem maradtak gólok nélkül a nézők, sajnos csak az erdélyi gárda talált be, Sárpátki mattolta Kovácsot. Az utolsó harmadban Raymund állította be a végeredményt. A hatvan perc alatt sajnos egy percig sem volt kétséges, melyik csapat a jobb, hihetetlen mennyiségű lövés érkezett a dunaújvárosi kapura, 75 alkalommal próbálkoztak a gyergyói játékosok.

Gyergyó Hoki Klub – Dunaújvárosi Acélbikák 6-1 (4-1, 1-0, 1-0)

Gsz.: Vincze P., Tranca, Szigeti, Orban, Sárpátki, Raymund ill. Michalevic