A csákváriak nem indultak jól a tavasszal, az első három mérkőzésükön mindössze egy pontot szereztek, a nyitókörben a Haladás ellen idegenben. Ezt követően a Győrben és hazai pályán a Soroksár ellen is vesztesen hagyta el a pályát az Aqvital.

– Itt az elején nehéz sorsolásunk van, sok idegenbeli mérkőzéssel, egész jól megálltuk a helyünket. A szombathelyi bajnoki olyan szempontból csalódás volt, hogy 80 percig emberelőnyben játszottunk, de így sem tudtunk nyerni, pedig megvolt rá a lehetőségünk. Utána a Győr ellen játszottunk, vezettünk is, végig pariban voltunk velük, pedig a két játékoskert és a klubok céljai között van különbség, de ezt el tudtuk tüntetni, kis szerencsére lett volna szükségünk, hogy egy pontot elhozzunk. A Soroksár elleni vereség talán a legfájóbb, leginkább azért, mert nagyon készült rá a csapat, tudtuk, hogy kell nekünk ez a győzelem. A vezetést megszereztük, de sajnos talán a nagy nyomást nem bírták el a játékosok ezen a mérkőzésen. Aztán amikor hátrányba kerültünk, elkezdtünk bátran focizni ismét, azonban már az előny az ellenfélnél volt – nyilatkozta lapunknak Tóth Balázs, az Aqvital FC Csákvár vezetőedzője. – Szem előtt kell tartanunk, hogy nagyon sok fiatalnak adunk lehetőséget. A felkészülés elején Pécsi Ármin felkerült a Puskás Akadémiához, amivel kapcsolatban az egyik szemünk sírt, a másik boldog volt. Hiszen a felcsútiak első számú kapusa lett, ami nagyon nagy dolog, de nekünk ezt az űrt most be kell töltenünk. Három fiatal tehetséges játékos érkezett a télen, őket be kell építenünk, de ez nem megy az egyik pillanatról a másikra, ráadásul idén négy csapat esik ki, tehát nincs egy fél szezonunk erre. Major Marci megsérült, de többen élnek a lehetőséggel, ennek örülök. Az idősebb játékosok ősszel is sokat segítettek a fiataloknak, most ismét nekik kell a szekeret megindítani, ha pedig ez sikerül, utána rendbe leszünk.

A hétvégén lép pályára majd a Csákvár. Fontos mérkőzés lesz ez is, hiszen a tabella hátulja nagyon sűrű, a 11. Aqvitalt és az éppen még bennmaradó Budafokot mindössze egy pont választja el egymástól. A találkozó vasárnap 14 órakor kezdődik majd Budafokon. Az ellenfélnél edzőváltás történt a héten, Dajka László lett a hétvégén menesztett Erős Gábor utódja.

– A Budafokot egyszer már sikerült megvernünk, az edzőváltás hozhat jót és rosszat is a klub életében. Mi viszont csak saját magunkra figyelünk, az a fontos, amit mi kérünk a játékosainktól, remélem ezt végre tudják hajtani majd.