Már jó néhány éve együttműködik a Puskás Akadémia és az Aqvital FC Csákvár, ennek eredményeképpen pedig jó néhány fiatal tehetség próbálhatja ki magát az NB II-ben, ott pedig jó teljesítményt nyújtva később megkaphatja az esélyt a PAFC NB I-es alakulatánál. Erre jó példa Pécsi Ármin, aki ősszel Csákváron védett kölcsönben, fél szezon alatt pedig meggyőzte a felcsúti szakmai stábot, hogy az első osztályú együttesnél is számolhatnak vele, a tavaszi első fordulóban pedig Markek betegsége miatt rögtön be is mutatkozott.

Hasonló előrelépési görbét írna majd le a korosztályos válogatott Dusinszki Szabolcs, aki mos télen a Puskás Akadémia NB III-as csapatától igazolt át Csákvárra. A Haladás otthonában pedig debütált is a 18 éves játékos.

– Jó volt már az első fordulóban átesni a tűzkeresztségen. Nem igazán számítottam rá, bár valójában azért reménykedtem, hogy lehetőséget kapok. Tóth Balázs vezetőedző úgy küldött pályára, hogy játsszak bátran, merjek vállalkozni, s ha a helyzet úgy hozza, lőjek messziről. Úgy érzem, a társak gyorsan elfogadtak, azonnal bevettek a játékba. Kerestek a labdával, s ha valami nem sikerült, akkor sem toltak le. Sajnos nem sikerült nyernünk, pedig a lehetőségek alapján be kellett volna húznunk ezt a meccset – mondta Dusinszki Szabolcs a csákváriak honlapjának.