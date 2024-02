A mieink sima sikerrel rajtoltak a spanyolok ellen, míg a litvánok Japán dolgát ugyan meg tudták nehezíteni (vezettek is három góllal), de végül kikaptak. Ha már japánok, a második napon is három gólos előnyt adtak ellenfelüknek, Spanyolországnak, ám ezúttal is győztek, 6-3-ra. Az este fő meccsén a magyar válogatottban ezúttal is az összes behívott fehérvári játékos szerepet kapott.

Magas tempóban kezdtek a felek, jó volt látni, hogy a spanyolok elleni mérkőzéshez képest ritmust váltottak a magyarok, az első percekben Sofron és Sebők járt közel a gólhoz, de Karla fogta ezeket a próbálkozásokat. Sajnos, ahogy a spanyolok ellen, ezúttal is gólt kaptak a magyarok emberhátrányban, csütörtökön 11, ezúttal 13 másodperc kellett az ellenfélnek, Kaleinikovas távoli lövése ment be kötényben, 0-1. Szerencsére gyorsan jött a válasz, az első sor beszorította azonnal Litvániát, kapuvas után Galló egyenlített, 1-1. Hat perccel a szünet előtt már vezetett is Magyarország, Terbócs keresztpasszát kapásból Mihály bombázta be, 2-1. Jól játszott Don MacAdam legénysége, kicsit később ismét Terbócs volt az előkészítő, ezúttal Nemes kotort be közelről egy lecsorgót, 3-1. Itt még nem volt vége, egy kivédekezett hátrányt követően öt az öt ellen újra rezdült a litván háló, Erdély adta vissza a kapu mögül szépen Hári elé, a figurát megették a vendégek, a fehérváriak támadója a félig üresen hagyott rövidre lőtte be a pakkot, 4-1.

A második játékrészben Sofron kétszer is kilátogatott a büntetőpadra, de összeállt a magyar válogatott emberhátrányos védekezése, így ebből nem lett gond. A játék képe nem sokat változott az első húsz perchez képest, a helyzetkihasználás hatékonysága esett vissza, helyenként már túl szépen akartak gólt lőni a mieink. A harmad végére lett nagy a hazai fölény, hosszú percekre beszorult Litvánia, kapusukon is látszódott a fáradtság, a magyarok jól rá tudtak cserélni ellenfelükre.

A harmadik harmadot nem kezdték rosszul a litvánok, a magyaroknak kellett pár perc, mire felvették a ritmust. Amikor utóbbi sikerült, a vendégek beszorultak,egyik alkalommal menekültek le volna a fáradt játékosok cserére, Hári lendületből megérkezett, két szép csel után pedig a kapuba lőtt, 5-1. Itt még nem volt vége a góltermelésnek, emberelőnyben Sofron bombázott a kapuba, 6-1. Egyenlő létszámnál Kiss Roland kékvonalas lökete akadt még be, 7-1. A magyar válogatott remek játékkal verte Litvániát, szombatn 20 órától Japán következik, a tét pedig a továbbjutás.

Magyarország – Litvánia 7-1 (4-1, 0-0, 3-0)

Tüskecsarnok, 1907 néző. V.: Baca, Rezek, Svensson, Ugolini

Magyarország: Bálizs – Stipsicz (1), Fejes (1), Erdély (1), Hári 2 (1), Galló 1 (1) – Falus, Kiss R. 1, Sofron 1, Sebők (2), Mihály 1 – Hadobás, Horváth M., Nemes 1, Németh (1), Terbócs (2) – Ortenszky (1), Nagy K., Nagy G., Horváth B., Sárpátki. Szövetségi kapitány: Don MacAdam.

Litvánia: Karla – Alisauskas, Seniut, Kaleinikovas 1, Cizas, Gintautas – Gusevas, Rumsevicius, Bogdziul, Krakauskas, Noreika – Janusonis, Belicenka, Bendzius, Cetvertak, Dumcius – Mikalauskas, Washco, Zukauskas, Laimutis, Kudrevicius. Szövetségi kapitány: Ron Pasco.

Kiállítások: 10, ill. 4 perc.

Kapura lövések: 44-18.