Mondhatnánk úgy is, hogy most kezdődik igazán el a világbajnokság a mieink számára. Az első két csoportmérkőzésen simán nyert a magyar válogatott, Új-Zéland (19-8) és legutóbb Szingapúr (39-2) sem okozott különösebb problémát a Mihók Attila és Cseh Sándor irányította együttesnek. Utóbbi mérkőzésen gyakorlatilag percenként több mint egy magyar gól esett, kis túlzással ami kapura ment az a hálóban kötött ki. A harmadik negyedben kétszer betaláltak a szingapúriak, nekik ez felért egy sikerrel. A dunaújvárosiak közül Garda egyszer, míg Horváth kétszer talált be.

– Úgy nyertük meg a mérkőzést, ahogy szerettük volna. Edzésnek megfelelt a találkozó, látszott, hogy ha kontrolláljuk a támadójátékunkat, az történik, amit elterveztünk. A támadójátékunk az elmúlt időszakból kiindulva működőképes, de szeretnénk, hogy a védekezésünk is minél jobban összeálljon – mondta Mihók Attila a mérkőzés után.

A vb lényegi része most kezdődik, a szerdán 8.30-kor kezdődő ausztrálok elleni találkozó a csoport első helyéről dönt majd, a negyeddöntőben pedig hollandok, vagy az amerikaik jöhetnek szembe majd a négy közé jutásért.