A találkozónak a két csapat közül egyedül a vendégeknek volt tétje, hiszen a fővárosiaknak még van esélyük a negyedik helyen zárni az alapszakaszt, azaz kiharcolni a rájátszásba jutást. A kék-fehéreknek már csak a szép szezonzárás maradt, ugyanis már régóta eldőlt, nincs esély a playoffra. A szerdai mérkőzést a FEHA19 kezdte aktívabban, ezt a lendületet némileg megtörte Blasko kiállítása, de fórban jól zárt a fehérváriak hátsó alakzata. Jó néhány perc komolyabb esemény nélkül pergett le, majd a harmad közepe fele erősített a FEHA19, ennek pedig meg is lett az eredménye, Kasinski távoli lövése akadt be a jobb felsőbe, Sági előtt jól takartak a támadók, 1-0. Bekeményítettek a felek, továbbra is elsősorban a lila-fehérek kapuja előtt volt több akció, Ságinak sokkal több dolga akadt. Négy perccel a szünet előtt megduplázta előnyét a Fehérvár, Zezelj kerülte meg a kaput, majd keresztbe passzolt, Németh érkezett jó ütemben aki a kimozduló kapus mellett a hálóba lőtt, 2-0. Két perccel később Blasko kapott öt percet plusz véglegest egy rosszul sikerült ütközést követően, elkezdett tüzelni az UTE, Kovács járt a legközelebb a gólhoz, de Melnyicsuk védett.

Az áthúzódó kiállítás gyorsan kihasználta az Újpest, egy ide-oda pattogó korongot Laakkonen tuszkolt be közelről negyven másodperc eltelte után. A fór többi részét kihúzta a Fehérvár, de öt az öt ellen Saarelainen ziccerbe került, ám Melnyicsuk védett. Éppen csak eltelt öt perc a játékrészből, amikor egy újabb emberelőnyben Kiss Patrik egyenlített, 2-2. Nem estek össze a fiatalok, kicsivel később fórban Farkas László ismét vezetéshez juttatta a hazaiakat, 3-2. Itt még nem volt vége a gólzuhatagnak, a harmad közepén Kovács Sebestyén ért bele jól egy távoli lövésbe, 3-3. Erre is jött a válasz elég gyorsan, ezúttal Dobos volt eredményes, 4-3. Sőt, négy perccel a szünet előtt újra megrezdült az újpesti háló, épp hogy letelt a hazai emberelőny, Ambrus talált be, majd Alapi is beköszönt rövid időn belül, hárommal vezetett a FEHA19, 6-3.

Nagy tempóban kezdte meg az Újpest a harmadik játékrészt, három és fel perc eltelte után Benk révén zárkóztak is a vendégek, 6-4. Nyomtak a lila-fehérek, de Melnyicsuk tartotta magát, a harmad középén egyre jobban kiszabadult a Fehérvár, Ságinak is kellett bravúrt bemutatnia. Sajnos hét perccel a rendes játékidő letelte előtt egyre faragta hátrányát az UTE, Saarelainen használta ki a védelem rövid zárlatát, 6-5. Időt kért Anatoli Bogdanov, de ez sem segített, Tiala egalizált, 6-6. Egy emberelőny azonban megint meghozta a fehérvári vezetést, Csollák szép csel után tűpontos lövésével ismét előnyhöz juttatta a hazaiakat, 7-6. A végén levitte kapusát az Újpest, Fekete Alex azonban jól célzott üres kapura, így a FEHA19 a gólzáporos mérkőzésen nagy győzelmet aratott.

FEHA19 – UTE 8-6 (2-0, 4-3, 1-3)

Székesfehérvár, 292 néző. V.: Korbuly, Varjú, Szabó D., Kövesi.

FEHA19: Melnyicsuk – Rachinskiy (2), Bogesic, Zezelj, Ulamec, Blasko – Falus, Vokla, Keceli-Mészáros (2), Farkas L. 1 (1), Németh 1 (1) – Kasinski 1, Csollák 1 (1), Keresztes (1), Dobos 1, Ambrus 1 (1)– Alapi 1, Fekete 1 (1), Dézsi (1). Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

UTE: Sági – Silfver (2), Nyquist (1), Tiala 1 (1), Metsavainio (1), Saarelainen 1 – Pokornyi, Szabó D. (1), Kiss P. 1, Just (2), Benk 1 – Tornyai (1), Balázsi, Laakkonen 1, Ewanyk (1), Coatta (1) – Kovács S. 1, Szabó R., Kovács A. Vezetőedző: Markus Juurikkala.

Kiállítások: 31, ill. 8 perc.

Kapura lövések: 36-40.