A hagyományokhoz hűen február elején, most épp 8. és 12. között rendezik Budapesten a Peridot fedett pályás viadalt, melyre minden évben a világ minden tájáról érkeznek öttusázók. A Nyílt Magyar Bajnokság most is nemzetközivé vált, ezért is figyelemreméltó, hogy több fiatal magyar lány is túljutott a selejtezőn. Ráadásul a magyarok számára kiemelten fontos verseny a fedél alatti megmérettetés, hiszen itt válok véglegessé, mely pentatlonisták szállhatnak harcba az olimpiai kvótáért az idei versenyszezonban.

Idén is a BOK csarnok ad otthont a versenynek, melynek női selejtezőjében két csoportban viaskodtak az öttusázók. Az A jelűben ott volt az Alba Öttusa SE versenyzője, Alekszejev Tamara is, aki kiharcolta az elődöntős tagságot, a hetedik helyen zárt ebben az egységben. Ugyanitt legjobb magyarként a Volán Fehérvár 2007-es születésű kiválósága, Králl Dóra teljesített, harmadikként ért célba, s masírozott tovább. Réti Kamilla a negyedik, Eszes Noémi a 10., a szintén volános Turbucz Ivola a 11. helyen zárta a selejtezőt. Bauer Blanka a 14., Fodor Zita a 15., Varga Orsolya a 17., Gyarmati Lili a 18. lett. Bagyi Emese a 21. pozícióból nem jutott tovább, Cseke Lilla pedig el sem indult.

A B-csoportot Erdős Rita nyerte a vívás, az úszás és a laser-run után, s itt a magyarok uralták az élmezőnyt. Zemán Zóra, Guzi Blanka, Haraszin Linda, Herbák Emma futottak be sorban, Gulyás Michelle a nyolcadik helyen lépett az elődöntőbe. Simon Sarolta a 11., Mészáros Emma a 14., a korábban fehérváriként, most a Trion színeiben versenyző Ormándi Rebeka a 16. lett. Tóth Dorka a 17. helyen zárt, míg a volános reménység, Gyugyi Laura csak a 19. lett, nem jutott tovább. Kovács Enikő a 20., Dulai Kinga 21. pozícióban ért célba.