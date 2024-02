Az Aqvital FC Csákvár kiegyensúlyozott teljesítménnyel a hetedik helyen zárta a 2023-2024-es idény őszi szezonját a férfi labdarúgó NB II-ben. A téli felkészülési időszakban másfél hetet Magyarországon, kilenc napot pedig Törökországban készült az együttes, amely öt felkészülési mérkőzéséből kettőt megnyert, kétszer döntetlent játszott, egyszer pedig kikapott.

– Hálás köszönet azoknak az embereknek, akik közben jártak azért, hogy el tudtunk menni Törökországba – mondta lapunk megkeresésére Tóth Balázs, a csákváriak vezetőedzője. Hozzátette, úgy érzi sikerült a maximumot kihozni a felkészülési időszakból, a csapat is élvezte a törökországi munkát, a játékosok mindent beleadtak, hogy taktikailag, erőnlétileg és technikailag is a legjobb formába kerüljenek a tavaszi kezdésre.

A szakember az új érkezőkről – Dusinszki Szabolcs, Oleh Yablonskyi és Artem Nahirnij – elmondta, jelenleg nehéz megítélni mire számíthatnak tőlük, hiszen fiatal játékosok, de meg van bennük a potenciál. Kiemelte, meg kell küzdeniük a kezdőcsapatba kerülésért és lehet, hogy a bajnokság elején még nehezebben fog nekik menni a játék, de az idény végére vélhetően már jól fognak teljesíteni. Az érkezők mellett megemlítette, a klub megállapodott Dencinger Norberttel, akinél már csak a papírmunka van hátra hogy játszhasson, de mellette Szalai Péterrel is sikerült egyezséget kötni, azonban a csapatával még egyeztetniük kell a részletekről.

– Szeretnénk minél előrébb végezni, viszont már ez a hetedik hely is nagy eredmény szerintem. Nagyon jól tudjuk, hogy két vereség és a 12. helyen is találhatjuk magunkat, így nem szabad hátradőlnünk és nem elégedhetünk meg – mondta Tóth Balázs, aki kiemelte, ugyanúgy kell tovább folytatniuk a munkát, ahogy azt ősszel abbahagyták. Hozzátette, ha nem is egész tavasszal, de kiegyensúlyozottan, stabil teljesítménnyel tudnak játszani, akkor a bennmaradás biztosított lesz. A szakember azonban a legfontosabb feladatnak azt tartja, hogy azokat a fiatal játékosokat beépítsék, akikre jövőre már a kezdőcsapatban szeretnének számítani.

Az NB II tavaszi idényének első, a bajnokság 19. fordulójában a Szombathelyi Haladás otthonában lép pályára az Aqvital FC Csákvár vasárnap 17 órától. Tóth Balázs elmondta, készültek a vasiakból, ismerik is őket, hiszen ebben a kiírásban már harmadjára játszanak ellenük – egy bajnoki győzelem mellett egy kupavereség a mérleg. Hozzátette, nem gondolja, hogy a játék szépsége fog dominálni, így egy kemény mérkőzésre számít, amin mindkét csapatnak az lesz a célja, hogy el tudjon mozdulni onnan, ahol jelenleg áll.