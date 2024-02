Noha a Magyar Kupában már a negyeddöntőben búcsúzott az Arconic-Alba Fehérvár a Falco KC Szombathely ellen, a kosárlabda NB I-ben hat mérkőzése veretlen. A Szolnoki Olaj elleni rangadón aratott magabiztos, 97-81-es siker után az Egis Körmend otthonában folytathatja ezt a sorozatot a székesfehérvári együttes szombat 18 órától.

A Körmend két éve még play off döntőt játszott a magyar bajnokságban az elmúlt, illetve a jelenleg is futó idényben már nem megy olyan jól, ráadásul az aktuális formája sem a legjobb a csapatnak. Az elmúlt tíz találkozójából mindössze hármat nyert meg, a Kecskemét, a Pécs, és a legutóbbi, Zalaegerszeg ellenit. Ennek ellenére hazai pályán eddig pozitív a mérlegük, kilenc összecsapásból ötöt sikerrel vettek, de legutóbb csak decemberben hagyták el győztesen a Körmendi Városi Sportcsarnok parkettjét az NKA Pécs elleni 88-72-es győzelem alkalmával.

A vasiak legeredményesebb játékosa a jelenleg a térdével bajlódó Anton Cook, aki eddigi tíz mérkőzésén 17,3 pontot átlagolt. Mellette Anderson Tolbert is húzóember, aki a jelenlegi idényben 23.1-es VAL-átlagot produkál, csapata legutóbbi három találkozóján pedig egyaránt 20 pont fölött dobott.

Az Arconic-Alba Fehérvár ellenfelével szemben kifejezetten jó formában várja a hétvégi összecsapást, hiszen sorozatban hat bajnokit vívott meg vereség nélkül. Továbbra is kiemelkedik Vojvoda Dávid, aki a Szolnok ellen is kulcsfontosságú pontokat szerzett, de mellett mindenképp meg kell említeni Siyani Chamberst is, aki 24.5-es VAL-átlaggal rendelkezik.

A két csapat legutóbbi öt egymás elleni mérkőzéséből négyet a székesfehérváriak nyertek meg, ráadásul mindet nagy, legalább 15 pontos különbséggel. Ami a Körmenden játszott összecsapásokat illeti, már nem annyira kecsegtető a statisztika: a legutóbbi ötből csupán egyet, a legutóbbit nyerte meg az Alba négy vereség mellett.