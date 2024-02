Nagyon fontos sikert aratott a Puskás Akadémia a múlt héten az MTK ellen. Amellett, hogy a három pont megszerzésével továbbra is tartja a lépést a Fehérvár FC-vel a dobogóért vívott harcban, a magabiztos, 6-1-es sikerrel nagy önbizalmat is szerezhettek maguknak a játékosok. Komáromi György remekelt, gólja mellett két gólpasszt is kiosztott, mellette pedig Corbu Marius is bizonyította rátermettségét. A felcsútiak fiatal támadóközéppályásával beszélgettünk a cívisvárosiak elleni összecsapás előtt.

– Sikerült felkészülnöm a tavaszra, jól kezdtem, nagyon élvezem a játékot – mondta el lapunk kérdésére Corbu Marius. – Az első két meccsen sajnos kikaptunk, bár a játék alapján többet érdemeltünk volna, de a Kisvárda és az MTK ellen már kijött a lépés és nyerni tudtunk.

A Puskás Akadémia támadó középpályása arról is beszélt, nagyszerű a hangulat a csapatnál, jól telt a felkészülés a DVSC elleni mérkőzésre, viszont leszögezte, nem lesz könnyű dolguk a hajdúságiak otthonában.

– Biztos vagyok benne, hogyha mindenki ugyanolyan lelkesedéssel lép pályára, mint a múlt heti mérkőzésen, és mindent belead, akkor jó eredményt érhetünk el Debrecenben is. A legfontosabb a csapatmunka és, hogy közösen küzdjünk a győzelemért – zárta gondolatait a mérkőzéssel kapcsolatban fiatal tehetség.

A DVSC a legutóbbi fordulóban a rivális Fehérvár FC otthonában kapott ki 1-0-ra, előtte pedig hazai környezetben a Ferencváros ellen nem tudott pontot szerezni. Így visszacsúszott a hatodik helyre, 21 mérkőzésen gyűjtött 29 pontjával.

A két csapat októberben már találkozott egymással, akkor Felcsúton a Pancho Arénában 1-1-es döntetlennel zárult az összecsapás. A vezetést a debreceniek szerezték meg Dzsudzsák Balázs révén a 15. percben, majd bő húsz perccel később Gruber Zsombor állította be az 1-1-es végeredményt.

A Nagyerdei Stadioban rendezett legutóbbi öt egymás elleni találkozóból hármat is a Puskás Akadémia nyert két döntetlen mellett.

A Puskás Akadémia nem áll egyszerű feladat előtt, szívós és jó játékot produkáló ellenféllel küzd meg a hétvégén. A győzelem azonban rendkívül fontos, hiszen ha kedvezőtlenül alakulnak az eredmények, akár nyolc ponttal is meglóghat a harmadik helyen a Fehérvár FC. Ráadásul a DVSC két pontra megközelítheti Hornyák Zsolt fiait.