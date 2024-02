Nagy sebességgel, élesen álltak bele a találkozóba a fehérváriak, a nyolcadik percben már 2-0-ra vezettek a kék-fehérek, a GYHK-t állva hagyták. Sejteni lehetett, hogy ez a fölény előbb-utóbb eltűnhet, hiszen mégiscsak az Erste Liga címvédőjéről van szó. Orban révén szépített is a Gyergyó, ám Ulamec emberelőnyben gondoskodott róla, hogy megmaradjon a kétgólos differencia. A második harmadban végképp magukra találtak a vendégek, tíz perc alatt egyenlítettek is, de a FEHA19 fiataljai nem estek össze. A harmadik játékrész elején Dobos révén megszerezték vezetést ismét, ám Vincze Péter egalizált. A folytatásban is gyűrték egymást a felek, rengeteg komoly helyzet adódott mindkét kapunál, a kapusok azonban remekeltek. A hosszabbítást fórban kezdhette a FEHA19, Csollák pedig ezt ki is használta, így bravúrgyőzelemmel zárta a napot a Fehérvár. A találkozó kapcsán ki kell emelni a hazaik fórjátékát, ugyanis négy góljukat is emberelőnyben szerezték.

– Öt lőtt gól mindig jó recept a sikerre a jégkorongban, nem is emlékszem, mikor lőttünk utoljára ennyit, és arra sem, hogy mikor szereztünk négy emberelőnyös találatot. Hatékonyak voltunk, amikor lehetőségünk adódott. A harmadik harmad és a hosszabbítás is jól sikerült, két pont a miénk lett. A második harmadban előjöttek a régi problémáink, az eladott korongok, a pakk nem volt megbecsülve. Kaptunk pár elkerülhető gólt, ezzel nehézzé tettük a dolgunkat, de összességében a Gyergyót, a bajnoki címvédőt legyőzni számunkra hatalmas skalp – értékelt boldogan a mérkőzés után Anatoli Bogdanov.

– A mai mérkőzésen a döntő tényező volt a FEHA19 emberelőnyös játéka, négy gólt emberhátrányban. Öt meccsig, egyet sem, most négyet kaptunk. Át kell nézni, hogy voltak ezek a gólok, és miért voltunk hatszor hátrányban, vissza kell néznem ezeket. A kiállításokat le kell csökkenteni, mert 5-5 ellen lőttünk 4 gólt és egyszer voltunk előnyben. Nyilván, ha több időt töltesz a támadó harmadban, türelmesebb vagy a koronggal, akkor több kiállítás is tud jönni az ellenfélre ráfújva. Nem volt könnyű mérkőzés, visszajöttünk két gólról is, dolgoztunk keményen, de sok volt a kiállítás és a speciális része döntötte el a dolgot. Egy előnyünk volt, azt nem lőttük be, az ellenfél pedig négyet igen, és ezzel eggyel több pontot szerzett, mint mi – nyilatkozta Szilassy Zoltán, a gyergyóiak mestere.

Szombaton 17.30-tól a Csíkszereda érkezik a Raktár utcába.