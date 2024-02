FEHA19 – Gyergyó Hoki Klub 5-4 (3-1, 0-2, 1-1, 1-0) – hosszabbítás után

Székesfehérvár, V.: Németh, Tóth R., Sábián, Váczi.

FEHA19: Melnyicsuk – Rachinskiy, Kasinski, Vértes (2), Dobos 1 (1), Blasko – Falus, Vokla, Zezelj (1), Ulamec 1, Ambrus Cs. – Bogesic (1), Csollák 1 (2), Németh Z., Farkas L. 1, Keceli-Mészáros 1 – Salamon, Hrabák, Antonijevic, Alapi, Dézsi. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

GYHK: Rinne – Haaranen (2), Kozma (1), Orban 1 (1), Sylvestre 1 (1), Bodó – Dalhuisen (1), Fejes, Sárpátki, Császár, Vincze P. 1 – Jalonen, Mesikammen, Sándor-Székely, Tamminen, Szigeti – Silló, Csiszer (2), Vincze G. 1. Vezetőedző: Szilassy Zoltán.

Kiállítások: 2, ill. 12 perc.

Kapura lövések: 42-36.

A két csapat január közepén Gyergyószentmiklóson találkozott egymással legutóbb, akkor az erdélyi túra utolsó állomásán léptek jégre Anatoli Bogdanov tanítványai. Azon a találkozón nagyon jól játszottak a kék-fehérek, de egyszerűen nem tudtak betalálni Rinne kapujába, a hazaiak akkor 1-0-ra nyertek.

Ezúttal a GYHK a FEHA19 ellen kezdte meg magyarországi túráját, ez talán az első percekben látszódott is, hiszen magas tempóban kezdtek a felek, de az ütemet a Fejér vármegyeiek diktálták, Zezelj és Alapi helyzetei azonban kimaradtak. A hazaiak összeállításában ezúttal is ott volt Vokla és Vértes. Aztán emberelőnybe került a Fehérvár, és ezt sikerült is kihasználni, Farkas László lőtt nagyon szép gólt szemben a kapuval, 1-0. Orban kapuvasa csengett, majd Rinnenek ismét maga mögé kellett nyúlnia, Csollák távoli lövésébe ért bele eredményesen Keceli-Mészáros, 2-0. Még egy perc sem telt, Falus eladott korongja után Orban szép cselt követően a kapuba emelt, 2-1. Két és fél perccel a szünet előtt újra két gólra nőtt a fiatalok előnye, emberelőnybe Ulamec lőtte ki a hosszú felsőt, Németh kiválóan takart Rinne előtt, 3-1.

Még három perc sem telt el a játékrészből, Vincze Gergő révén zárkózott a Gyergyó, majd tíz perc eltelte után máris egyenlő volt az állás. Egy távoli kékvonalas bombát védeni igen, ám megfogni már nem tudta Melnyicsuk, így a kipattanó korongot könyörtelenül a kapuba varázsolta Sylveste. 3-3. Kicsivel később egy eladott koronggal tört kapura a légiós, ám lövése ezúttal nem fogott ki a hálóőrön. Öt perccel a harmad vége előtt Alapi kettő perces kiállítást kapott testre ütésért, így a Gyergyónál volt a lehetőség, hogy előnyre tegyenek szert, ám a fehérváriak harcos védekezésnek köszönhetően továbbra is döntetlen maradt a mérkőzés.

Fél perc telt el az utolsó harmadból, amikor akadályozásért kapott két perces kiállítást Kozma, az emberelőnyt pedig Dobos használta ki, a kapu felső sarkába lőtte a korongot, 4-3. Tizenkét perccel a harmad vége előtt Vincze Péter jól ért bele egy távoli lövésbe, egyenlített a Gyergyó, 4-4. Továbbra is nagy iramot diktáltak a felek izgalmas összecsapást láthattak a nézők, a két kapus egymást múlta felül a bravúrok bemutatásában. A rendes játékidő nem hozott döntést, így jöhetett a hosszabbítás, amelyet emberelőnyben kezdett a FEHA19. Ezen az estén pedig a fórjáték nagyon ment a kék-fehéreknek, egy kipattanót Csollák vert be, 5-4.