Kétségtelen, a tavalyi domináns szezont követően (a Red Bull a 22 futamból 21-et megnyert, mindössze Carlos Sainz tudott belerondítani a képbe) mindenki abban reménykedett, hogy a 2022-ben debütált új szabályrendszer harmadik évére még egyre jobban megközelíthetik az ellenfelek a bikákat, lemásolva az ő megoldásait. Azonban az autóbemutatók után mindenki megdöbbent, ugyanis a Red Bull egy teljesen átszabott autóval állt elő, a bahreini teszteken pedig kiderült, nekik nem tört bele a bicskájuk egy új, a többitől gyökeresen eltérő koncepcióba, mint 2022-ben és 2023-ban a Mercedesnek. Magabiztos körözött a Red Bull, ez igaz volt a versenytávokra és az időmérős szimulációkra is, így a többieknek alaposan fel kell kötniük a gatyájukat, ha trónfosztást szeretnének a történelmi hosszúságú, 24 futamot magába foglaló idényben.

Az egyik kihívó a Ferrari lehet, az olaszok tudtak csak tavaly futamot nyerni a Red Bullon kívül, az időmérőkön ugyan több alkalommal is megnehezíttették a bikák dolgát, a futamokon azonban a rossz gumikezelés gyorsan Leclercék veszte lett. A téli teszteken úgy tűnt, az idei autó jobban bánik az abroncsokkal, így talán a Ferrari lehet a Red Bull első számú kihívója, a szezon elején biztosan.

A Mercedes dobta az elmúlt két évben használt zero-pod koncepciót és újratervezte autóját, amely a pilóták visszacsatolásai alapján jóval kezelhetőbb lett. Kérdés, mennyire gyors, illetve mennyire lesz fejleszthető az idei gép. A teszten értékelhető versenyszimulációt nem futott a német istálló, az időmérős tempó alapján némi lemaradásban lehetnek a Red Bull és a Ferrari mögött. Érdekes lesz látni, hogy az utolsó mercedeses évére készülő Lewis Hamilton (2025-től a Ferrarihoz kerül a brit) mire lesz képes.

Az Aston Martin a tavalyi évben hatalmas meglepetésre a szezon első felében a Red Bull mögött abszolút második erőnek számított, Fernando Alonso jó néhány dobogós helyezést zsebelt be. Aztán ahogy haladt előre az idény, a Ferrari, a McLaren és a Mercedes is felzárkózott, a kérdés az, hogy kitart-e az Aston lendülete 2024-re is, valamint Lance Stroll a tavalyi csúfos házon belüli vereségből talpra tud-e állni.

A McLaren is a dobogó esélyesek között szerepel, a tavalyi évet pocsékul indították, de egy nagy fejlesztési csomaggal betaláltak és a Red Bull mögé zárkóztak fel. A téli teszteken kicsit csendesebb teljesítményt nyújtott a csapat, de ha a nyitányon nem is lesznek a legjobbak között, a folytatásban akár a bikák kihívói lehetnek, legalább pár verseny erejéig.

A tesztek alapján úgy tűnik, hogy ez a négy csapat lehet a Red Bull kihívója, de hogy melyik istálló állíthatja majd ténylegesen nagy erőpróba elé Max Verstappenéket, az egyelőre még nyitott kérdés. Ami a középmezőnyt illeti, rendkívül sűrűnek látszik, a már említett négy csapat közül is bármelyik visszaeshet a szezonközi fejlesztési versenyben. A Haas, a Stake Sauber F1 Team, a Visa Cash RB hármas között minimális különbség lehet a tesztek alapján, ami viszont látszódott, hogy egyelőre az Alpine van nagyobb gondban. A francia alakulatnak sem az egykőrös, sem a verseny tempója nem tűnt acélosnak Bahreinben.

Az első versenyhétvége már csütörtökön elkezdődik, az első két futam ugyanis a Ramadán miatt szombaton lesz. Bár a hosszú távú kérdésekre biztos nem kapunk választ az első futamot követően, a jelenlegi erőviszonyok tisztábban kivehetők lesznek majd.

A hétvégi nagydíj menetrendje:

Csütörtök, első szabadedzés: 12:30-13:30

Csütörtök, második szabadedzés: 16:00-17:00

Péntek, harmadik szabadedzés: 13:30-14:30

Péntek, időmérő edzés: 17:00-

Szombat, verseny: 16:00-