Az már biztos volt egy ideje, hogy a Volán ott lesz a rájátszásban, illetve az is eldőlt már pár fordulóval az alapszakasz vége előtt, hogy a végig az élmezőnyben vitézkedő Fehérvár pályaelőnnyel kezdi meg a rájátszás, aztán végül a KAC mögött a második helyen zártak a kék-fehérek, ezzel pedig klubtörténetet írtak. Az első hat helyezett a héten pihenhetett, míg a 7-10. pozíciók között végzett gárdák a pre-plyaoffban küzdöttek meg egymással.

Ebben a szakaszban a hetedik Innsbruck a tizedik Vorarlberggel csapott össze, a Pioneers meglepetésre két mérkőzés alatt, pályahátrányból be is masírozott a playoffba. A másik ágon a Pustertal a Ljubljanával játszott, az első meccset az olaszok nyerték, de a másodikat a szlovénok, így csütörtök este került sor a harmadik találkozóra. A két gárda izgalmas összecsapást játszott egymással, a továbbjutás végül a hosszabbítás 15. percében dőlt el, emberelőnyben a Pustertal talált be és nyert 4-3-ra.

A választás során a Klagenfurt a Vorarlberget választotta ellenfélnek, majd következett a Volán. A Hydro Fehérvár AV19-et az online bejelentkezés során Szélig Viktor képviselte, aki bejelentette, hogy a kék-fehérek a Pustertal Wölfet választották negyeddöntős ellenfélnek. A két együttes az alapszakaszban négyszer jtszott egymással, mind a négy alkalommal a Fejér vármegyeik nyertek.

Ami a többi párosítást illeti, a Red Bull Salzburg a Linz gárdáját választotta, míg a Bolzano a Villach csapatával csap majd össze.

