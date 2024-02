Pedig jól indult a mieink szereplése a hazai rendezésű tornán, Spanyolországot és Litvániát is magabiztosan verték Háriék. Az utolsó nap Japán ellen a továbbjutás volt a tét, a csoportrangadón nem is játszottak rosszul a mieink, de rengeteg helyzetet kihagytak a sok kiállítást hozó mérkőzésen. Bár a magyarok szerezték meg a vezetést, Japán az utolsó harmadban fordított, így továbbjutottak. Bár úgy tűnt, ezzel szertefoszlott a magyar válogatott olimpiai álma, a nemzetközi szövetség bejelentette, hogy Oroszország és Fehéroroszország csapatai továbbra is ki lesznek zárva, így viszont a legjobb csoportmásodik is tovább mehetett a következő körben, ez az együttes pedig a magyaré.

Így a mieink a D csoportban Szlovákia, Kazahsztán és Ausztria ellen játszhatnak majd augusztus 29. és szeptember 1. között Pozsonyban. Az első helyezett kijut a 2026-ös olimpiára.