Az NB II Keleti csoportjában negyedik helyen álló Eger SE együttesét fogadta felkészülési mérkőzésen a Fehérvár FC női együttese, s nem bizonyult szívélyes vendéglátónak, mert Andorka Péter alakulata 4-1-re verte a hevesi lányokat.

Ugyan az első félidőben még 1-1-re álltak a felek, de a találkozó nagy részében az élvonalban a 11. pozícióban telelő fehérváriak domináltak, sok helyzetet kialakítottak a vidis lányok.

– Az első fél óra nagyon kapkodósra sikerült, többször szólnom kellett, hogy álljunk rá a labdára. Kicsit bele is kellett nyúlnom a mérkőzésbe, de egyébként is más felállásban futballoztunk, mint korábban – tekintett vissza a felkészülési mérkőzésre Andorka Péter a Fehérvár FC vezetőedzője. – Sok volt még mindig a hiányzónk – Szehofner Vivien, Ramor Korinna sem játszhatott –, de örömteli, hogy többen visszatértek, mint péládul Kántor Krisztina, aki jó teljesítményt nyújtott. De Szabó Emese, Czvetnics Dorka is jól szálltak be a játékba. Földvári Fannit, Szabó Bernadettet, Simon Franciskát ki lehet emelni, mert nagyon jól játszottak. Az új igazolás, Németh Virág is jól megoldotta a támadó és a védekező feladatait is. A három belső középpályás teljesítményével maradéktalanul elégedett vagyok. Jól mozgatták a pálya tengelyét.

Szabó Bernadett (fehérben) harcolt a labdáért

Fotó: NAGY NORBERT

A Terestyényi – Tóth A., Zuggó, Jánosi, Simon – Kozma – Szabó B., Földvári – Kántor, Bors, Németh V. (cssere: Szabó E., Szombati, Czvetnics)alkotta piros-kékek első találatát Bors Tímea szerezte, Földvári lövését követően kipattant a labda, azt vágta vissza a kapuba. A másodikat Jánosi Ninetta szögletből fejelte, majd Földvári Fanni beadására érkezett remek ütemben Czvetnics Dorka. Simon Franciska állította be a végeredményt úgy, hogy ismét Földvári volt az előkészítő, egy szerzett labdával hozta helyzetbe a bal oldali védőt.

– Vesztenivalónk nincs. Támadószellemű focit szeretnénk játszani. A lányok pozitívan fordulnak a tavasz felé. Segítik, tüzelik egymást, és képesek meccs közben is javítani a hibákon - mondta a tréner.

A fehérváriak domináltak az Eger SE ellen

Fotó: NAGY NORBERT

A hétfői regenerációt követően kedden, szerdán és csütörtökön edzenek a lányok, pénteken pedig pihennek. Az egész csapat együtt utazik Felcsútra szurkolni a magyar női válogatottnak. Szombaton edzenek a lányok, vasárnap pedig az utolsó felkészülési mérkőzésen fogadják az osztrák FC Südburenland együttesét.