– Ez a mérkőzés bármelyik oldalra eldőlhetett volna. A Debrecen nagy magabiztossággal játszott a támadóharmadban is, nagy munka volt részünkről, hogy semlegesítsük őket. Kicsit talán túl mélyre is visszahúzódtunk, lassabb is volt a csapat néha a kelleténél, de persze elégedett is vagyok, hiszen megnyertük a mérkőzést – fogalmazott a találkozót követően Bartosz Grzelak, a tabellán harmadik helyen álló Fehérvár FC vezetőedzője. – Az viszont látszott, hogy akárki kezd, vagy akárki áll be csereként, az érti, hogy mit szeretnénk játszani és mindent megtesz a csapatért. Erre büszke vagyok. Mindent bele kellett adnunk a győzelemért, egy nagyon jó csapat ellen játszottunk, amelynek a vezetőedzője remekül megszervezte a játékukat, de sikerült itthon tartanunk a három pontot. A héten is történt sok dolog, sérülések, betegségek, az átigazolási időszak végén is távoztak még játékosok, de ezzel együtt is sikerült nyernünk. Tényleg, akárki játszik kezdőként, vagy csereként, mindenkire lehet számítani – ez a csapat igazi erőssége. Az igaz, hogy nem most nyújtottuk a legjobb teljesítményt, de a mai labdarúgásban nagy dolog, ha így is sikerül nyerni.

Bartosz Grzelak újra megvariálta csapatát

A svéd tréner szót ejtett a most is remek formában védő Tóth Balázs teljesítményéről.

– Szerintem egyértelműen Tóth Balázs az egyik legjobb kapus az NB I-ben. Profi a hozzáállása, mindig higgadt marad, most is mutatott be elképesztő védéseket, például az első félidőben a közeli fejesnél. Ahogy egy csatár el tudja dönteni a találkozót a góljaival, úgy egy jó kapusteljesítmény is sokat érhet. Nem kérdés, nagyon jó kapusnak tartom Balázst – vélekedett Bartosz Grzelak.