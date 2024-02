Fontos mérkőzés várt a Hydro Fehérvár AV19-re Klagenfurtban, hiszen amennyiben legyőzi közvetlen riválisát teljesen nyílt marad az alapszakasz-győzelemért folytatott harc.

A Fehérvár AV19 kezdte aktívabban a játékot, a harmadik percben Leavens passzolt Mihálynak, a pálya bal szélén végigment, középre passzolt, de Jensent találta el, akiről pont a magyar játékos ütőjére pattant vissza a korong. Így lett szerencsés a helyzet, hiszen Dahm elmozdult az első ütésre, a kapu jobb oldala teljesen üresen maradt, amit ki is használt a támadó, 0-1. Kevéssel a gól után Roynak kellett nagyot védenie, Gomboc passzolt Herburgernek, aki baloldalról próbált egyenlíteni, de nem járt sikerrel. Bő hat perccel az első harmad vége előtt Ganahl vitte egy az egyben a korongot, de a vendégek kapusa ismét védeni tudott, majd Fraser próbálkozását is hárította. A székesfehérváriaké lehetett volna a slusszpoén másfél perccel a játékrész vége előtt, Hári révén duplázhatták volna meg előnyüket, a támadó lövése Sablatting ütője alatt még elment, de Dahm védeni tudott, így nem változott az eredmény.

Alig kezdődött el a második harmad, amikor Petersen nagyon jól látta meg a két védő közt kiugró Ganahlt, aki egy az egyben tört a kapura, ezúttal azonban nem hibázott, Roy lábai közt lőtt a hálóba a 36. másodpercben, 1-1. Az egyenlítés mellett ráadásul emberelőnybe is kerültek a hazaiak, Robertson állították ki két percre a játékvezetők bottal akasztás miatt, ezt azonban nem tudták kihasználni. Bő öt perc kellett ahhoz, hogy ismét előnybe kerüljön az AV19: Kuralt és Magosi harcolt nagyot, utóbbi megszerezte a korongot, majd bevette a Dahm rossz kimozdulása miatt teljesen üresen maradó kaput, 1-2. A KAC ezután mindent megtett az újabb egyenlítésért, tíz perccel a játékrész vége előtt Roy még védeni tudta Hundertpfund lövését, de amikor két perccel később Mursak teljesen egyedül maradt a kapus tehetetlen maradt, 2-2. Alig kellett egy percet várniuk a szurkolóknak arra, hogy előnybe kerüljön a Stipsicz kiállítása miatt emberelőnyben jégkorongozó házigazda: Jensen lőtt távolról, a kapu előtti kavarodás után Mursakhoz került a korong, aki másodszor is eredményes volt rövid időn belül, 3-2. Az utolsó háromból két percet is emberfórban játszhatott le a Hydro, de Phillips rossz passza után Haudum került ziccerbe, azonban szerencsére Roy védeni tudott, így nem változott az állás.

Az utolsó felvonásban ismét a Fehérvár kezdett aktívabban, de kicsit több mint négy perc elteltével Leavens kiállításával emberhátrányba került. Ezt ki is használta a KAC: Petersen elé került a korong kiszorított helyzetben, de ez sem jelentett problémát a kanadai játékosnak, 4-2. Egy perccel később már Hári szépíthetett volna, de Dahm spárgázva védeni tudta a büntetőjét. Négy perccel a vége előtt aztán minden eldőlt: Gomboc talált Roy kapujába, 5-2. A hátralévő időben újabb gól már nem született, nem jött össze a szépítés, így a Hydro elveszítette a klagenfurti rangadót.

A már biztosan playoff-résztvevő székesfehérváriak legközelebb február 16-án, pénteken lépnek jégre 19.15 órától hazai környezetben a Black Wings Linz ellen. Az együttesnek ez lesz az utolsó hazai összecsapása az alapszakaszban.

EC-Klagenfurt AC – Hydro Fehérvár AV19 5-2 (0-1, 3-1, 2-0)

Klagenfurt, Vezette: Hronsky, Ofner, Durmis, Konc

KAC: Dahm – Unterweger, Jensen (2), Ganahl 1 (1), Mursak 2 (1), Petersen 1 (2) – Strong, Maier (1), Bischofberger, Hundertpfund (1), Fraser – Sablattnig, Vallant, Haudum (2), Herburger, Gomboc 1 – Obersteiner, Preiml, Witting, van Ee, Hochegger.

Vezetőedző: Kirk Furey.

AV19: Roy – Robertson (1), Campbell (1), Magosi 1, Hári, Kuralt – Stipsicz, Phillips, Mihály 1, Bartalis (1), Leavens (1) – Fournier, Nilsson, Atkinson, McGauley, Terbócs – Kiss, Ambrus, Németh, Laberge

Vezetőedző: Kiss Dávid.

Kiállítások: 6 ill. 4 perc

Kapura lövések: 37-27.