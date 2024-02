Mindkét fél számára bőven maradt tétje az alapszakasz utolsó fordulóinak, hiszen a Volán küzd a Bajnokok Ligáját jelentő második helyért, míg a tiroliak a legjobb hatba vágynak, a forduló előtt a hetedik pozíciót foglalták el. A Hydro Fehérvár AV19 keretében nem volt ott az egy meccsre eltöltött Fournier, valamint a sérült Leclerc, Vértes pedig ezúttal az Erste Ligás FEHA19-ben játszott.

Felváltva voltak a kapuk veszélyben az első harmad első felében, majd a játékrész végére még nagyobb fokozatra kapcsoltak a felek, sajnos ebből a fehérváriak jöttek ki rosszabbul. Ugyan a nagy lehetőségek sorát Bartalis nyitotta meg, de a magyar támadó két védő kicselezése után már nem tudott túljárni Buitenhuis eszén. A túloldalon azonban az utolsó négy percre két gól is jutott, először egy oldalról bejövő korongot Roy tolt ki botossal középre, sajnos a kipattanó Green elé került, aki nem hibázott, 1-0. Itt nem volt vége még, alig hatvan másodperccel később Kevin Roy fogott ki névrokonán, távolról volt eredményes, 2-0.

A második harmad elején is kitartott az osztrákok lendülete, inkább Roy kapuja előtt zajlott a játék. Négy perc után felvette a fonalat a Volán is, McGauley és Laberge harcolt meg egy korongért a kapu mögött, utóbbi tette vissza az érkező Atkinson elé, a helyzet sajnos kimaradt, ahogy Terbócs lehetősége is kicsit később. A harmad derekán emberelőnybe került a Fehérvár, jól adogattak Bartalisék, de Buitenhuis bravúrt bravúrra halmozott.

Nem várta könnyű helyzetből az utolsó játékrészt a Volán, hiszen kétgólos hátrányból nem egyszerű felállni idegenben, főleg, ha egy olyan együtteshez látogat az ember, amelyik kvázi az életéért küzd. McGauley kezében volt a szépítés, a korong át is haladt a kapuson, de a portás az utolsó pillanatban még vissza tudott nyúlni. Aztán emberhátrányban Magosi szerzett pakkot, Hárihoz passzolt, aki szépen a felső sarokhoz lőtt, a csapatkapitány azonnal gólt mutatott, de a játék ment tovább. A következő játékmegszakításnál visszanézték videón az estet, és megadták a találatot, 2-1. Hiába védekezte ki a Fehérvár a videózás előtt a hátrányt, a megadott gól miatt visszaállították az időt, így még bő egy percig öt a négy ellen jöhetett az Innsbruck. Sikerült ezt is kibekkelni, majd ezt követően megint az osztrákok volt valamivel többet a pakk, de Buitenhuis sem unatkozott a hazaiak kapujába. Öt perccel a vége előtt sikerült egyenlíteni, Kiss távoli lövése után a kipattanó Atkinson elé került, aki közelről beemelte fonákkal, 2-2. Maradt a döntetlen a rendes játékidő végig, így jöhetett a hosszabbítás. A ráadásban bár talán többet volt a korong a Fehérvárnál, a győztes gólt az Innsbruck szerezte meg, Albano kapáslövése akadt be, 3-2.

HC TIWAG Innsbruck - Die Haie – Hydro Fehérvár AV19 3-2 (2-0, 0-0, 0-2, 1-0) – hosszabbítás után

Innsbruck, 2400 néző. V.: Ofner, Sternat, Fleischmann, Sparer.

Innsbruck: Buitenhuis – K. Steffler, Albano 1, K. Roy 1, Rockwood (1), Peeters (1) – Halbert, Krogsgaard (1), Green 1, Mackin (1), Winkler – Jakubitzka (1), Lattner, Bär, Magwood, Ulmer – Kerber, Schintler, Ludin, Mader, Ploner. Vezetőedző: Mitch O’Keefe.

AV19: Roy – Phillips, Campbell, Magosi, Hári 1, Kuralt – Stipsicz, Nilsson, Mihály, Bartalis, Leavens – Kiss R. (1), Robertson, Atkinson 1, McGauley, Laberge – Vokla, Ambrus G., Németh, Terbócs. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc.

Kapura lövések: 29-35.