Kovács Bálint 2023-ban életében először két sorozatban futott teljes szezont, a német bajnokságban, az IDM-ben a BMW gyári pilótájaként indult, míg az EWC-ben, azaz az endurance-világbajnokságon egy Yamaha nyergében rótta a köröket. A két pontvadászat 2024-re is marad, némi változásokkal. A német bajnokságban szintén a BMW gyári pilótájaként Alpha Racing motorosaként áll majd rajthoz, míg az EWC-ben a régebbről ismert Wojczik Racing színeiben versenyez majd, egy Hondával.

– Egy biztos, idén sem fogok unatkozni, hiszen olyan sorozatokban állhatok rajthoz, ami garanciát jelent a fejlődéshez. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a német bajnokságban továbbra is gyári BMW-pilótaként teljesítek majd teljes szezont, ráadásul mind a csapat, mind a motor ugyanaz lesz, mint a tavalyi évben. Most egy teljes idény tapasztalatával és adataival állhatunk majd rajthoz, így a nagyon megerősödött Superbike-mezőnyben a tavalyi 6-10. helyeket idén már a dobogós és maximum az ötödik pozíciók válthatják fel. Az EWC-ben sokáig zajlottak a tárgyalások, végül eldőlt, hogy visszatérek a 2022-es sikereim színhelyére, a Wójcik Racingbe, ahol idén egy legújabb Honda nyergében bizonyíthatok. Négyen vagyunk a Superbike csapatban, és mindig az adott versenyen dől el, vajon melyik három motoros indul a vb-futamon. Bízom önmagamban, hiszen mind a megtett kilométerekben, mind a 24 órás versenyek tapasztalatában felveszem a társaimmal a verseny – nyilatkozta Kovács Bálint.

A H-Moto UNI Győr Team ezúttal nem csak Kovács Bálint pályafutását egyengeti majd, sőt a fiatal fehérvári versenyzőre egyfajta mentor szerep is vár a 2024-es szezonban. A 18 éves, az egyik legnívósabb utánpótlás-bajnokságban, a Northen Talent Cup sorozatban 2020-ban bajnoki címet szerző Görbe Soma is a német pontvadászatban indul. A tavalyi, első 600-as szezonját követően 2024-ben az IDM Superstock 1000-es kategóriájában áll rajthoz egy BMW-vel. A H-Moto UNI Győr Team harmadik versenyzője, a 16 éves Farkas Kevin lesz, aki az NTC-ben 2022-ben második lett, a Red Bull Rookies Cup mellett a JuniorGP Moto3-as kategóriájában is versenyez majd. Az olasz AC Racing Team kiváló csapat lehet a fejlődése szempontjából, hiszen az istálló tavalyi versenyzője idén már a gyorsaságimotoros-vb-n indul majd.

– Az előzetesen meghatározott terveinknek megfelelően sikerült a Bálinttal kapcsolatos tárgyalásokat lezárni. Voltak opcióink, de ezek közül sikerült a számunkra legjobbat választani, így az IDM-ben továbbra is a gyári BMW csapatban húzza a gázt. Az EWC-ben visszatérünk a Wójcik Racinghez, ahol Hondával fog versenyezni. Ezzel kapcsolatban, most egyáltalán nem lesz zavaró tényező, hogy negyedik pilótának szerződtünk le, mert a tapasztalataink alapján nagy valószínűséggel így is el tud majd rajtolni Bálint, hisz aki teljesíti az edzéseket, az szombatig akár csapatot is válthat. Csapatunk kibővül, hisz hozzánk igazol Farkas Kevin ettől az évtől. Nagy reménysége a hazai gyorsasági motorsportnak, és hiszem, hogy a megszerzett tapasztalatunkkal segíteni tudjuk a karrierjét és mihamarabb elérheti álmát a MotoGP paddockban. Szintén nálunk folytatja Görbe Soma, akit a szakavatott szurkolóknak nem kell bemutatni. A közösen meghatározott célok elérésében fogjuk segíteni a karrierjét. Kezdve a média megjelenéseitől a bajnokságban való szerepléséig. Mivel Bálinttal egy helyszínen lesznek az idei versenyei, így kézenfekvő, hogy sokat tanulhat a BMW beállításából és a pályák feldolgozásából is Bálinttól. Nem titkolt célunk, hogy Bálint példáját követve hasonló karriert fusson be Soma is, ennek ez az év lesz az első lépcsőfoka, kezdve azzal, hogy beadta jelentkezését a Széchenyi Egyetemre – mondta e Kelemen Krisztián a H-Moto UNI Győr Team tulajdonosa és csapatfőnöke.