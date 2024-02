Volt egy idő, amikor a két csapat szurkolótábora nagy barátságot ápolt, ám ez már a múlté, így már a kezdő sípszó előtt „üdvözölte” egymást a két fél. Egyébként a stadionhoz közeledve régen látott tömeg és kocsisor állt, a jegypénztáraknál kígyózó tömeg arról árulkodott, visszaköltözött a focihangulat Székesfehérvárra. A piros-kékek a tabella harmadik helyéről fogadták a forduló előtt ötödik Debrecent, így igazi rangadóra volt kilátás. A hazai csapatból Bartosz Grzelak nem számíthatott Karamoko, Fiola, Kalmár és Hangya játékára sérülés miatt, de nem volt ott a társakkal az előző héten első NB I-es gólját szerző Tóth Tamás Vid, aki betegség miatt hiányzott. Fiatalból azonban így sem volt hiány, ezúttal Stefanelli mellett Berki Marcell rohamozta Megyeri kapuját.

A Fehérvár kezdte aktívabban a találkozót, a piros-kékek első sorban a jobb oldalon Bese jóvoltából próbálták megbontani a hajdúságiak védelmét. Aztán pár percet követően a DVSC vette át kicsit az irányítást, de ez is csak meddő mezőnyfölényt hozott, a beadások nem voltak pontosak. Kicsivel később ismét a Fejér vármegyeiek voltak aktívabbak, aminek meg is lett az eredménye, a 24. percben Katona harcolt ki egy tizenegyest, Baranyai Nimród akasztott. A büntetőponthoz Stefanelli állt, aki középre célzott, de mivel Megyeri nem mozdult el egyik irányba sem, kiütötte a labdát. Ám videózás után kiderült, újra kell rúgni. Ezúttal már Christensen volt a végrehajtó, aki már élt az újabb eséllyel, az alsó sarokba lőtt, 1-0. A vezetés megszerzése után fölénybe került a Fehérvár, továbbra is Christensen és Bese játszott rendkívül aktívan, előbbi kétszer is próbálkozott 18 méterről, de Megyeri védeni tudott. A 42. percben középről, 22 méter környékéről végezhetett el szabadrúgást a DVSC, a labda mögé Dzsudzsák állt, a sorfalon veszélyesen változtatott irányt a játékszer, szerencsére a jobb kapufa mellé pördült. A félidő hajrájára jutott még egy-egy nagy lehetőség, Bárány közeli fejesét nagy bravúrral védte Tóth, a túloldalon Bese maradt le éppen csak Christen beíveléséről.

Veszélyesebben kezdte a második félidőt a Debrecen, Lagator fejese még bőven elkerülte a kaput, ám Ferenczi távoli löketét vetődve kellett védenie Tóthnak. A hajdúságiak fölényét érzékelve Bartosz Grzelak kettőt is cseréltaz 57. percben, Berki és Katona mentek le, Sigér és Gradisar állt be. Picivel később Dzsudzsák szabadrúgása után Ojediran lőtt alig kapu mellé. Ezt követően picit kijjebb jött a szorításból a Fehérvár, egy kontra után Christensen harcolt ki egy szabadrúgását, a labda mögé Csongvai állt, veszélyes kísérlete alig kerülte el a jobb kapufát. Gyűrte egymást a két csapat a mezőnyben, Tóthnak és Megyerinek a mérkőzés ezen szakaszában nem sok dolga volt. Aztán a hajrához közeledve ráerősített a hajdúsági gárda, először Bárány fejesét kellett Tóthnak védenie, majd a 85. percben Szuhodovszki lövését tolta a kapufára a fehérvári portás. Tóth ezt követően sem unatkozott, a hosszabbításban megint Ferenczi tette próbára a képességeit. Jött a Loki előre, a fehérvári védelem önfeláldozóan játszott, rengeteget blokkoltak. A küzdelemnek pedig meglett az eredménye, a Fehérvár FC 1-0-ra nyert, így magabiztosan áll a tabella harmadik helyén.



Fehérvár FC – Debreceni VSC 1-0 (1-0)

Sóstói Stadion, 4770 néző.V.: Andó-Szabó (Buzás, Belicza)

Fehérvár: Tóth – Bese, Serafimov, Spandler, Gergényi, Schön – Csongvai, Christensen (Simut 87.), Katona (Sigér 57.) – Berki (Gradisar), Stefanelli (73.). Vezetőedző: Bartosz Grzelak.

Debrecen: Megyeri – Baranyai (Tuboly 67.), Lagator, Pellumbi, Ferenczi – Loncsár (Szuhodovszki 76.) Ojediran (Manrique 69.) – Domingues (Bódi 76.), Dzsudzsák, Szécsi (Kocsis 57.) – Bárány. Vezetőedző: Srdjan Blagojevic.

Sárga lap: Serafimov (41.), Simut (94.) ill. Baranyai (24.), Ojediran (67.)

Gól: Christensen (30.)