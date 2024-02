Az első hely kérdése már egy hete eldőlt, hiszen a Volán 5-2-re kikapott a rivális Klagenfurt AC otthonában. Ezután itthon legyőzte a Black Wings Linzet 2-1-re, azonban az Innsbruck otthonában hiába állt fel 2-0-ról, hosszabbításban 3-2-re elbukta az összecsapást. Ezen javítana most Kiss Dávid legénysége a HK Olimpija otthonában.

A szlovén együttes jelenleg a 9. helyen áll a tabellán, 46 mérkőzésen csupán 66 pontot gyűjtött, azonban így is biztos az, hogy a pre-playoffban ott lesz. A legutóbbi öt mérkőzéséből négyet is elveszített – ebből hármat is a rendes játékidő után, egyet hosszabbításban, kettőt szétlövést követően –, egyedül a Viennát győzte le hazai környezetben 3-0-ra.

A ljubljanai együttes legeredményesebb játékosa egyértelműen Trevor Gooch aki 22 gólja mellett 34 asszisztot is kiosztott. Mellette érdemes lehet figyelni Maris Bicevskisre is, aki 23 gólpasszt jegyzett eddig a jelenleg zajló idényben.

Ami a két csapat egymás elleni mérkőzéseit illeti, a legutóbbi összecsapást a HK Olimpija nyerte január 1-én Székesfehérváron. A szlovének kisebb meglepetésre, magabiztos, 5-1-es győzelmet arattak idegen jégen.

Ljubljanában a Volán felé billen a mérleg a legutóbbi öt találkozót vizsgálva: hármat az AV19 nyert, kettőt a házigazda, amiből egyet a rendes játékidőben, egyet hosszabbítás után.

A Hydro Fehérvár AV19 számára a legfontosabb cél a hátralévő két mérkőzésen, hogy megőrizze és bebiztosítsa alapszakaszbeli második helyét. Ennek irányába tehet egy óriási lépést a székesfehérvári együttes. Jelenleg két ponttal előzik meg a Salzburgot, amely a Viennát látja vendégül szerda este. Ha kedvezően alakulnak az eredmények akár már az utolsó forduló előtt is biztossá válhat a hőn áhított ezüst, viszont ehhez kötelező lenne a győzelem.